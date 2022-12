Célébrez les petites choses, dit l’auteur de “Book of Awesome”

Neil Pasricha connaît une chose ou deux sur le bonheur.

L’auteur à succès, connu pour ses séries “Book of Awesome” et “The Happiness Equation”, est sorti avec une nouvelle collection de conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de la vie.

Les centaines d’histoires, de suggestions et de commentaires contenus dans le dernier volume de Pasricha, “Our Book of Awesome”, sont décrits comme “une injection de joie, un cadeau sincère et un high five pour l’humanité”.

Il a rejoint Your Morning de CTV mercredi, pour parler du livre et partager quelques idées sur la façon d’avoir une année 2023 géniale :

SORS

Alors que les gens passent moins de temps à l’extérieur, Pasricha dit que beaucoup souffrent de ce qu’on appelle un “trouble déficitaire de la nature”.

Certaines études ont montré que le simple fait de se promener dans une zone boisée peut aider à réduire les niveaux de cortisol dans le corps, dit-il.

“Vous déstressez simplement en vous promenant dans la nature”, a-t-il déclaré. “Sachez où se trouve le sentier de randonnée le plus proche. Sachez où se trouve le parc le plus proche. Sachez où se trouve la forêt la plus proche et faites une pause de 15 minutes au milieu de votre journée juste pour sortir.”

LIRE LA SUITE

D’autres recherches ont montré que lire beaucoup de fiction peut aider les gens à développer une meilleure empathie, compassion et compréhension en ouvrant les neurones miroirs du cerveau, qui sont activés lorsque quelqu’un fait une action ou voit quelqu’un d’autre faire la même chose.

Mais, tout comme les gens ne sortent pas autant à l’extérieur, une enquête auprès des Américains a révélé que 17% des adultes américains n’avaient lu aucun livre en 2021.

“Je dis de commencer par un mince. Commencer par un maigre. Commencer par Animal Farm, Old Man and the Sea… Prenez un livre de fiction et commencez même quelques pages par jour”, a déclaré Pasricha.

BOURGEON D’ÉPINE DE ROSE

Pasricha a mis en évidence un jeu simple – une sorte d ‘”intervention de bonheur” – pour aider à rendre tout le monde plus heureux.

Appelé “rose, épine, bourgeon”, le jeu implique que les gens partagent trois choses : un moment fort ou quelque chose qui s’est bien passé, quelque chose qui ne s’est pas bien passé et qui doit se dégager de leur poitrine, et enfin quelque chose qu’ils attendent avec impatience.

Le bonheur ne signifie pas nécessairement avoir de nombreux grands moments dans la vie, dit Pasricha. La plupart du temps, ce sont les petites choses de la vie qui nous procurent le plus de joie.

“Si vous voulez vivre une vie plus heureuse, vous devez remarquer et célébrer les petits plaisirs simples”, a-t-il déclaré.

“Clouer le timing sur l’avocat, envoyer un SMS à votre mari pour qu’il descende le linge, transporter le bac à glaçons de l’évier au congélateur sans en renverser. C’est ce qui rend la vie vraiment géniale.”



