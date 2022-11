Célébrez les fêtes avec l’ensemble d’arbres de Noël et d’appareils intelligents à prix réduit d’Amazon

Avec les vacances qui approchent à grands pas, il est temps de commencer à penser à vos décorations. Et si votre famille fête Noël, un arbre est une nécessité absolue – après tout, où le Père Noël est-il censé laisser les cadeaux ? Et en ce moment, Amazon offre une chance d’économiser sur tout ce dont vous avez besoin pour votre présentation festive. Lorsque vous prenez un arbre artificiel de la National Tree Company, Amazon inclura également un haut-parleur intelligent Echo Dot de troisième génération et Amazon prise intelligente gratuitement, vous permettant de contrôler les lumières de votre arbre de n’importe où, ou en utilisant simplement le son de votre voix.

Il y a quelques étapes à suivre si vous espérez profiter de cette offre. Tout d’abord, vous devrez décider lequel de ces arbres artificiels conviendra le mieux à votre maison et à votre budget, avec des prix commençant à 184 $ et allant jusqu’à 1 386 $. Ensuite, sur la page produit de votre arbre, vous verrez un message “économies supplémentaires” qui vous permettra d’ajouter l’Echo Dot et la prise intelligente à votre panier. Lorsque vous passerez à la caisse, la remise devrait s’appliquer automatiquement, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser le code promo ALEXATREE. Cette offre est disponible jusqu’au 16 décembre, vous avez donc également tout le temps de magasiner.

Avec ce pack, vous pouvez essentiellement transformer votre arbre en un “arbre intelligent”. Branchez simplement les lumières dans la prise intelligente et vous pourrez les allumer et les éteindre avec votre voix à l’aide du haut-parleur intelligent Echo Dot, qui peut contrôler tous les autres appareils intelligents compatibles Alexa dans votre maison. Ou utilisez l’application compagnon pour les contrôler depuis votre téléphone ou votre tablette, afin que vous puissiez allumer les lumières le matin de Noël sans avoir à sortir du lit avant les enfants. L’Echo Dot peut également être utilisé pour régler des minuteries pendant que vous cuisinez, diffuser votre musique de Noël préférée, vérifier la météo pour voir si et quand il va neiger et bien plus encore, ce qui en fait un compagnon idéal pour cette saison des fêtes.