Célébrez les fêtes avec de la nourriture festive, de la mode et des divertissements familiaux

Des styles saisonniers aux favoris de menu récurrents, la création de souvenirs est au calendrier

ATLANTE, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — À l’approche des fêtes de fin d’année, Chick-fil-A ® saupoudre de festivités tout au long de sa nourriture, de ses films et même de ses cadeaux de Noël. Que les invités souhaitent profiter de friandises de Noël classiques, afficher une ambiance festive avec des vêtements à durée limitée ou passer des moments mémorables ensemble avec de nouveaux jeux et un film pour toute la famille, Chick-fil-A est prêt à susciter la joie de tous.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif complet ici : https://www.multivu.com/players/English/9220951-chick-fil-a-tis-the-season-holiday-menu-merchandise-and-entertainment/

Présenté en première sur YouTube le 13 novembre, le cinquième volet de cette année est un long film de 10 minutes – The Spark Tree – et suit le personnage principal bien-aimé Sam alors qu’elle fait face à son défi le plus difficile à ce jour à Evergreen Hills.



La tradition de Noël préférée des fans et très appréciée, le Peppermint Chip Milkshake, revient le 13 novembre avec deux nouvelles friandises à la menthe poivrée.



C’est la saison : tout ce dont vous avez besoin pour une célébration Chick-fil-A

Alerte gourmandise : tradition festive de Noël préférée des fans et très appréciée, le Milkshake aux pépites de menthe poivrée Retour 13 novembre aux côtés de deux nouvelles friandises à la menthe poivrée.

Retour aux côtés de deux nouvelles friandises à la menthe poivrée. Portez un style saisonnier sur votre manche… ou vos pieds. Nouvelle marchandise des Fêtes lancé 6 novembre juste à temps pour que les fans et les fashionistas offrent Chick-fil-A en cadeau.

lancé juste à temps pour que les fans et les fashionistas offrent Chick-fil-A en cadeau. Parfaitement programmée pour les fêtes de fin d’année et la saison des cadeaux, la nouvelle marque originale pour enfants et familles de Chick-fil-A, pennycake ® lance une nouvelle collection de jeux et d’activités en ligne 15 novembre à pennycake.com .

lance une nouvelle collection de jeux et d’activités en ligne à . Des divertissements pour toute la famille : un film d’animation de 10 minutes, le dernier-né Histoires des collines à feuilles persistantes® série de Chick-fil-A, lancement 13 novembre .

“Pendant les vacances, nous mettons tout en œuvre pour célébrer la saison aux côtés de nos invités, en créant encore plus d’occasions pour eux de se réunir et de communiquer les uns avec les autres pendant les festivités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos restaurants”, a déclaré Dustin Britt, Directeur principal, stratégie de marque, investissement et divertissement.

Un vrai avant-goût des vacances

Départ 13 novembretrois boissons aromatisées à la menthe poivrée, dont deux nouveaux cafés, figureront au menu Chick-fil-A dans tout le pays, jusqu’à épuisement des stocks :

Milkshake aux pépites de menthe poivrée

De retour pour le 15ème année, cette friandise à la menthe est l’une des préférées des fans. Filé à la main à l’ancienne, ce milkshake aromatisé à la menthe poivrée est fait avec la signature Chick-fil-A Icedream.® dessert et contient des éclats d’écorce de menthe poivrée pour un avant-goût de la tradition de Noël à chaque gorgée.

Nouveau! Café glacé à la menthe poivrée

Le remontant à la menthe comprend un mélange personnalisé de café infusé à froid et de lait 2 %, sucré avec du sirop de canne pur et du sirop de menthe poivrée, et servi sur de la glace.

Nouveau! Café aux pépites de menthe poivrée givrée

Cette friandise filée à la main combine un mélange personnalisé de café infusé à froid, de sirop de menthe poivrée et de la signature Chick-fil-A Icedream.® dessert et chips croquantes d’écorce de menthe poivrée.

Sous l’arbre

Pour poursuivre les festivités et créer des moments Chick-fil-A douillets tout au long de la saison, la dernière gamme de produits de la marque est là pour vous. Disponible dès maintenant, la collection inspirée des fêtes comprend 18 vêtements, accessoires et cadeaux de Noël sur le thème Chick-fil-A vendus exclusivement via shop.chick-fil-a.com .

D’un sac de couchage à thème, un Chick-fil-A original® Un oreiller sandwich au poulet et une couverture portable, en passant par des articles exclusifs au restaurant tels que des décorations de Noël et des porte-clés, il y a des options pour tout le monde. Les articles vont de 20 $–80 $ et sera disponible jusqu’à épuisement des stocks. Ou, si vous ne savez pas quoi offrir au fan de Chick-fil-A dans votre vie, toute l’année cartes cadeaux sont toujours une excellente option pour répandre la joie des fêtes !

Le cadeau du temps ensemble

gâteau de penny ® la nouvelle marque originale pour enfants et familles de Chick-fil-A, lancera une nouvelle collection le 15 novembre aider les invités à s’amuser ensemble à tout moment et en tout lieu.

La collection comprend une variété de jeux captivants, de puzzles et d’amorces de conversation, parfaits pour que toute la famille passe du temps ensemble sur la route, à la maison ou même dans votre restaurant Chick-fil-A local pendant les vacances.

Une tradition particulière à partager

Les films offrent souvent des moments de connexion mémorables aux familles, et la série annuelle de films d’animation Chick-fil-A, Histoires des collines à feuilles persistantes, est devenu une tradition familiale très attendue pour beaucoup.

Ce cinquième volet de la série et un film prolongé de 10 minutes – L’arbre à étincelles – suit le personnage principal bien-aimé Sam alors qu’elle fait face à son défi le plus difficile à ce jour à Evergreen Hills. Les invités peuvent regarder la bande-annonce dès maintenant sur EvergreenHills.com .

Pour en savoir plus sur la façon dont Chick-fil-A célèbre la période des fêtes, visitez chick-fil-a.com/stories .

À propos de Chick-fil-A, Inc.

AtlantaChick-fil-A, Inc., basée à Chick-fil-A, Inc., est une entreprise de restauration connue pour l’original Chick-fil-A®Sandwich au poulet et hospitalité signature. Représenté par plus de 190 000 membres d’équipe, opérateurs et personnel, Chick-fil-A®les restaurants servent aux clients des plats fraîchement préparés dans plus de 3 000 restaurants dans 48 États, Washington DC, Porto Rico et le Canada. L’entreprise de restauration familiale et privée a été fondée en 1967 par S. Truett Cathy et s’engage à servir les communautés locales dans lesquelles ses restaurants franchisés opèrent.

Connue pour son leadership et ses opportunités de croissance, Chick-fil-A a été nommée en 2022 meilleur employeur d’Amérique par Forbes et meilleure entreprise pour les opportunités de carrière pour les employés noirs par Glassdoor. L’entreprise a également reçu le prix Employee’s Choice décerné par Glassdoor, récompensant les meilleurs PDG, et a été nommée Champion de la culture Culture 500 en 2020. Leader en matière de service client, Chick-fil-A a été nommé restaurant au volant de l’année 2021 par le magazine QSR. des informations sur Chick-fil-A sont disponibles sur www.chick-fil-a.com et via @ChickfilANews .

SOURCE Chick-fil-A, Inc.