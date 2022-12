Célébrez les fêtes avec 6 spectacles spéciaux au Raue Center en décembre ! – Section locale de Shaw

Les vacances sont un moment de plaisir et de convivialité en famille. Au Raue Center For The Arts, décembre est plein d’opportunités pour les deux !

Les 2, 3 et 4 décembre, Raue Center School For The Arts présentera Un conte de fantômes pour M. Dickens, une adaptation amusante et familiale de 55 minutes d’une histoire classique basée sur la série de livres bien-aimée Magic Tree House de Mary Pope Osborne. Jack et Annie visitent le Londres victorien pour aider l’auteur Charles Dickens à échapper à des souvenirs obsédants et tristes et l’inspirer à écrire l’une des plus grandes histoires de vacances de tous les temps.

Le 9 décembre à 20 h, joignez-vous à l’Orchestre symphonique d’Elgin pour son Spectacle annuel des Fêtes! Vous apprécierez les favoris de Noël et la musique saisonnière offerte par l’ESO, qui est inégalée pour la qualité de la musique et une expérience culturelle amusante et relaxante.

(Note de l’éditeur : les émissions spéciales des 10 et 11 décembre ont été annulées) Les 10 et 11 décembre, Raue Center présentera Swingin ‘Petit Noël avec Jane Lynch, Kate Flannery et Tim Davis ! À la fois cabaret et comédie, ce spectacle spécial vous aidera à sonner pendant les Fêtes avec cette nouvelle version des spéciaux de Noël des années 50 et 60, avec des versions animées des airs classiques des Fêtes.

Les 17 et 18 décembre, ne manquez pas Casse-Noisette, produit par Engage Dance Theatre et Raue Center For The Arts. Cette douce tradition pour toute la famille commence avec Clara lors de sa fête de Noël annuelle, profitant d’une nuit de fête, de danse et de magie. Engage Dance Academy appartient à Courtney et Marc Petrocci, anciens danseurs professionnels du Milwaukee Ballet.

Le 31 décembre à 15h00, rejoignez le Raue Center pour un spectacle humoristique hilarant “early bird” ! Avec la tête d’affiche Steve Cochran, avec des invités spéciaux John DaCosse, Mike Toomey et Tim Benker, vous apprécierez plusieurs des comédiens les plus drôles de Chicago et serez à la maison à temps pour inaugurer la nouvelle année.

L’anglais américain revient au Raue Center le 31 décembre à 20h00, offrant une autre belle tournure à la musique des Beatles avec leur Nuit d’une dure journée album, suivi de leur Qu’il en soit ainsi album! American English est tout simplement le meilleur groupe hommage aux Beatles de notre époque. Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts