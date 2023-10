Célébrez les entreprises appartenant à des Latinos pendant les semaines des restaurants latinos, du 6 au 20 octobre | Voix Latino | Nouvelles de Chicago

Si vous recherchez de délicieuses façons de profiter de la culture latino-américaine en ce Mois du patrimoine hispanique, vous avez deux semaines à venir qui feront l’affaire. Du 6 au 20 octobre, les restaurants latino-américains participants de Chicago proposent des menus spéciaux pour célébrer les cuisines d’Amérique latine.

« Ce qui est beau à propos des Latin Restaurant Weeks, c’est la diversité dans la diversité », a déclaré Karinn Chavarria, fondatrice de Latin Restaurant Weeks. « Donc, non seulement en ce qui concerne les différents types de cuisines et les différentes nationalités que nous avons, mais aussi le type de restauration : pour les endroits rapides et décontractés, vous pouvez déguster la cuisine côtière colombienne dans des endroits comme Arepa George. Si vous cherchez quelque chose qui propose un menu à prix fixe, une ambiance surélevée avec une vue sur l’eau, nous pouvons descendre à Azul Mariscos. Il s’agit de célébrer l’appropriation et la résilience des acteurs de l’industrie culinaire, à savoir les Hispaniques.

Chavarria a déclaré que les convives peuvent s’attendre à voir des spécialités créatives des chefs pour l’événement.

« Vous pourriez voir un vol de tacos ; vous pourriez voir un accord combiné », a déclaré Chavarria. « Quoi que vous profitiez, sachez simplement que c’est une offre spéciale à durée limitée et qu’ils prennent en quelque sorte leur temps pour créer quelque chose de spécial pour la communauté. Nous voulons que les consommateurs sortent et profitent, essaient quelque chose de nouveau pour la première fois… et trouvent aussi un nouveau favori.

De plus, Latin Restaurant Weeks s’associe à l’organisation à but non lucratif Feed the Soul Foundation, fondée par Black Restaurant Weeks pour soutenir les entrepreneurs marginalisés de l’industrie culinaire.

Une liste des restaurants participants est disponible sur Semaines des restaurants latins site web.