Célébrez les dernières innovations de sept tout nouveaux espaces Galaxy Experience – Samsung Global Newsroom

Il est temps de plonger la tête la première dans un monde de tout ce qui concerne Samsung Electronics.

Lors du Galaxy Unpacked de cette année, Samsung a invité les utilisateurs du monde entier à « rejoindre le revers de la médaille » et à découvrir une nouvelle façon de penser et de vivre. Après l’événement, la société a dévoilé sept Galaxy Experience Spaces à travers le monde, de New York à Bangkok, où les visiteurs peuvent faire exactement cela.

Dans ces lieux immersifs, les visiteurs peuvent découvrir les dernières innovations Galaxy, notamment les séries Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, Galaxy Tab S9 et Galaxy Watch6. Ici, tout le monde peut découvrir des innovations de conception, explorer les capacités de jeu et même personnaliser ses appareils avec une large gamme d’accessoires.

Assurez-vous de visiter les Galaxy Experience Spaces en personne au cours du mois prochain, ou jetez un coup d’œil aux faits saillants ci-dessous pour rejoindre virtuellement la célébration mondiale.

Découvrez Galaxy au cœur de New York, États-Unis

Situé au cœur de Manhattan, au 50 West 34th Street, le Galaxy Experience Space à New York a débuté avec une soirée de visionnage Unpacked le 26 juillet. Cet événement impressionnant a présenté toute la gamme Galaxy, mettant en évidence la FlexCam et la Flex Window du Galaxy Z Flip5.

Au cours du mois prochain, cet espace sera rempli d’événements passionnants – des performances en direct et des rencontres avec les meilleures idoles sud-coréennes aux événements de renforcement de la communauté, tels que des mixeurs, du yoga et des sessions de réseautage. Le Galaxy Experience Space à New York, l’une des destinations les plus prisées de la ville, sera ouvert au public du 26 juillet au 20 août.

Rejoignez la fête à Berlin, Allemagne

Apportant les dernières innovations Galaxy directement aux utilisateurs en Allemagne, Samsung a fièrement dévoilé un Galaxy Experience Space au centre du Mall de Berlin. Pour célébrer la grande ouverture, Samsung a invité des influenceurs, dont un DJ allemand Ski Agguet a organisé un concert lors de la soirée de visionnage Unpacked pour préparer le terrain pour une atmosphère vraiment festive.

Dans cet espace Galaxy Experience, les visiteurs peuvent télécharger l’application Galaxy Experience et interagir avec le magasin pour collecter des points pouvant être échangés contre des cadeaux exclusifs. Le magasin éphémère propose d’autres attractions, notamment une fosse à balles Flip’n Slide, un photomaton et un flipper, pour que tout le monde ne manque pas de plaisir et d’excitation.

Le Galaxy Experience Space de Berlin sera ouvert au public du 26 juillet au 22 août.

Embrassez l’esprit de la galaxie et les Jeux olympiques de 2024 à Paris, France

À Paris, le Galaxy Experience Space n’était pas seulement une célébration de Samsung mais aussi un hommage aux très attendus Jeux olympiques de Paris 2024. L’événement Unpacked a été diffusé en direct au Galaxy Experience Space à l’intérieur du centre commercial Westfield Les 4 Temps. Les fans ont eu l’occasion de rencontrer un skateur français de renom Aurélien Giraud lors d’un événement de signature de fans et prenez une photo avec Phrygél’adorable mascotte olympique de Paris 2023 basée sur les traditionnels chapeaux phrygiens.

Les visiteurs parisiens peuvent participer à la fête du 26 juillet au 22 août.

Offrez-vous le Glitz et le Glam à Bangkok, en Thaïlande

À Bangkok, les visiteurs de centralwOrld, l’un des plus grands complexes commerciaux au monde, peuvent découvrir les nouveaux appareils Galaxy du 26 juillet au 20 août dans cet espace Galaxy Experience dédié.

Samsung a déroulé le tapis rouge pour un événement de lancement local étoilé, invitant des représentants des médias, des partenaires commerciaux et des influenceurs. Cet événement a stimulé le trafic pour le livestream Unpacked – mais pour ceux qui l’ont manqué, il reste encore beaucoup de temps pour visiter l’espace en personne pour découvrir les séries Galaxy Z Flip5 et Z Fold5, Galaxy Tab S9 et Galaxy Watch6.

Rejoignez le revers de la médaille au plus grand centre commercial du monde à Dubaï, aux Émirats arabes unis

Pendant ce temps, les visiteurs peuvent explorer un pop-up immersif Galaxy Open Market au Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde, ouvert du 26 juillet au 28 août.

Cette fenêtre contextuelle interactive propose des zones expérientielles thématiques mettant en valeur les derniers appareils Galaxy. Dans la zone FlexCam Selfie, les clients peuvent trouver leurs meilleurs angles avec le Galaxy Z Flip5 tandis que la station de jeu offre des performances puissantes grâce aux kits de jeu Galaxy Z Fold5 et Tab S9 Ultra. De plus, la zone de bien-être comprend une analyse du sommeil et un guide de coaching pour aider à améliorer les habitudes de sommeil avec la série Galaxy Watch6.

Tout au long du mois, Samsung organisera des concours, des masterclasses de photographie et des ateliers quotidiens, incitant les visiteurs à revenir pendant cette extravagance Galaxy.

Exprimez-vous à Séoul, Corée du Sud

À Séoul, Samsung a invité les utilisateurs à « Rejoindre le revers de la médaille » et à profiter des possibilités de Galaxy avec l’ouverture d’un Galaxy Studio dans le quartier de Seongsu le 28 juillet. Flip Side Market Seongsu permet aux visiteurs d’exprimer leur style personnel et d’explorer les derniers appareils à travers un marché de style de vie qui présente des expériences mobiles exclusives uniques à Galaxy. Du 28 juillet au 20 août, les clients pourront découvrir trois espaces d’expérience Galaxy uniques et immersifs à Seongsu : Flip Side Market The Garden, Flip Side Market Seongsu et Flip Side Market DOOR.

À Busan, le Galaxy Experience Space a organisé une célébration extraordinaire qui a réuni des fans passionnés de Galaxy et de fiers habitants de Busan, honorant la candidature de la ville pour l’EXPO universelle en 2030. L’événement a débuté par un concert de plage en plein air du chanteur coréen Mujin Lee et s’est terminé par un spectacle de drone spectaculaire. Les visiteurs ont la possibilité de personnaliser leurs appareils avec des autocollants NFC personnalisés de la mascotte Boogi de Busan pour l’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 ou de choisir parmi des étuis pliables présentant les attractions locales de Busan.