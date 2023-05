Célébrez le Trails Day de la Colombie-Britannique dans la capitale – Vernon

Quelle meilleure façon de célébrer la Journée internationale des sentiers le 3 juin que de visiter la capitale des sentiers de la Colombie-Britannique – Greater Vernon.

La Ribbons of Green Trails Society encourage tout le monde à sortir le jour des sentiers et à explorer les nombreux sentiers incroyables locaux tout en se connectant avec la nature et la culture en cours de route.

Pour découvrir le système du sentier du canal Grey, essayez une chasse au trésor, en rassemblant des informations historiques à partir des cinq panneaux d’interprétation le long du parcours. Téléchargez la chasse au trésor et les directions de stationnement à partir de ribbonsofgreen.ca.

Ou essayez l’un des 58 sentiers répertoriés sur son site Web et sa carte interactive.

Les sentiers sont classés de facile à difficile, avec des recommandations accessibles en fauteuil roulant.

«Promenez-vous dans une forêt tranquille dans le parc Carlson, qui accepte les chiens. Admirez la vue à 360 degrés sur le Grand Vernon au sommet de Middleton Mountain dans la réserve naturelle de Farnsworth. Promenez-vous dans la réserve naturelle de Swan Lake pour voir des rapaces, des hérons et des oiseaux aquatiques qui reviennent », a déclaré la société. “BX Ranch Trail s’enroule autour des anciennes terres agricoles de BX Ranch, accueillant les visiteurs avec des oiseaux chanteurs bavards.”

Vous pouvez également laisser la voiture derrière vous et parcourir à pied ou à vélo de nombreux sentiers polyvalents (SMU) :

– Polson Greenway MUP vous emmène en toute sécurité à travers Vernon de Polson Park au nord jusqu’au Village Green Mall;

– Kalamalka Lake Road MUP se dirige dans l’autre sens de Polson Park à Kal Beach;

– Okanagan Landing MUP se déplace de Polson Park au lac Okanagan;

– Kidston Road MUP et Coldstream Creek Road MUP explorent Coldstream.

Canoe Beach Trail se promène le long du lac Okanagan et offre des panneaux intéressants sur l’histoire autochtone locale.

Ou faites une randonnée à Predator Ridge avec plus de 35 kilomètres de sentiers bien entretenus pour la randonnée et le vélo.

“Des vues sur le lac, des promenades en forêt, des promenades sur la plage, des brûleurs de jambes, de facile à intense – Profitez d’un sentier!”

Quoi faireSentiersVernon