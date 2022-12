Célébrez le Nouvel An avec Raue Center for The Arts! – Section locale de Shaw

Pour clôturer une autre année fantastique de concerts, de conférences et de comédies musicales incroyables, le Raue Center For The Arts propose deux spectacles formidables le soir du Nouvel An !

Pour les lève-tôt, Spectacle humoristique du Nouvel An de Steve Cochran offre un moyen de célébrer les vacances tout en rentrant à la maison à temps pour s’endormir bien avant minuit. Le 31 décembre à 15h00, Steve Cochran sera rejoint par Mikey Toomey, John DaCosse et Tim Benker, quatre des humoristes les plus drôles du secteur !

Cette émission humoristique hilarante du Nouvel An met en vedette Steve Cochran, vedette et personnalité de la radio de longue date de Chicago, animateur de The Steve Cochran Morning Show sur WLS 890-AM.

Les billets coûtent 37 $, 43 $ et 52 $, et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Plus tard dans la nuit, vous pourrez sonner le Nouvel An à 20h00 avec American English et leur US Capitol Albums Show !

L’anglais américain revient avec une autre grande tournure sur la musique des Beatles, cette fois en hommage aux deux premières sorties américaines des Beatles, Rencontrez les Beatles et Le deuxième album des Beatles. Les albums seront interprétés dans leur intégralité, y compris les singles qui les accompagnent à partir de 1964. Une attention particulière sera portée au remixage minutieux de l’ingénieur du son Capitol de ces disques absolument emblématiques.

Il s’agit d’un spectacle inédit pour le groupe. Depuis sa formation, American English a présenté des membres de la distribution qui ont tous connu leur premier aperçu des Fab Four à partir de ces mêmes sorties américaines. C’est d’ailleurs ainsi qu’American English a choisi son nom de groupe : Américain de nationalité et à jamais captivé par le son rock anglais. Rejoignez le Raue Center For The Arts alors que nous ramenons la musique des “Lads From Liverpool” à la maison où ils appartenaient autrefois !

Les billets coûtent 27 $, 43 $ et 50 $, et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts