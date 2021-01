Justin Timberlake s’ouvre sur la vie en famille de quatre.

Alors que cela fait six mois que la nouvelle s’est répandue que lui et sa femme Jessica Biel a accueilli leur deuxième enfant, le chanteur a parlé de leur nouvel ajout à la famille pour la première fois dans l’épisode du 18 janvier de Le spectacle Ellen DeGeneres.

« Son nom est Phineas, et il est génial et il est si mignon, et personne ne dort », a déclaré Justin Ellen Degeneres. « Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et, vous savez, nous ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. »

Le lauréat d’un Grammy, 39 ans, et l’actrice, 38 ans, sont également parents d’un fils de 5 ans Silas– et il semble que le couple ait déjà vu la différence en élevant deux enfants par rapport à un.

« On ne se voit plus », a plaisanté la star de « SexyBack ». « C’est très amusant … Mais je suppose que le dicton dit, vous passez d’une défense de zone à un homme à homme très rapidement. Et un peu comme une séparation et, ‘Vous allez chercher celui-là, je vais avoir ceci une!’ Mais c’est génial. «