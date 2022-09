Célébrez le Mois du patrimoine hispanique avec les recettes DeLeón Premium

Le 15 septembre lance le Mois du patrimoine hispanique et DeLeon Tequila vous aide à célébrer avec ces cocktails sélectionnés à la main.

Le Mois du patrimoine hispanique est à nos portes et Sean “Diddy” Combs et sa marque DeLeón Tequila vous invitent à célébrer avec eux. Pour l’occasion, DeLeón a préparé trois cocktails spéciaux qui ne manqueront pas d’activer vos papilles gustatives,

Le DeLeón Pasíon Martini, le DeLeón Cafécito Con Leche et le DeLeón Reposado Blood Orange Paloma. L’observance et la célébration d’un mois de l’histoire, de la culture et des contributions de l’Espagne, du Mexique, des Caraïbes, des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sont quelque chose de proche et de cher à Sean Combs.

Les trois cocktails sont élaborés avec des tequilas DeLeón primées. Le DeLeón Pasíon Martini est fabriqué à partir de DeLeón Tequila Blanco et son association de sirop de vanille et d’hibiscus est la transition parfaite vers l’automne. Véritable classique latino-américain, le café con Leche fait peau neuve avec le DeLeón Cafécito Con Leche, qui ajoute du chocolat chaud réfrigéré, de la tequila et des grains d’espresso pour la garniture – une véritable boisson qui peut être appréciée de jour comme de nuit. Enfin, la couleur orange sanguine et les jus fraîchement pressés utilisés dans la fabrication du DeLeón Reposado Blood Orange Paloma signaleront l’automne et fourniront la chaleur nécessaire pour les jours plus froids à venir. Ces deux derniers sont élaborés à partir de DeLeón Tequila Reposado ce qui leur confère des saveurs complexes.

DELEÓN PASÍON MARTINI

Ingrédients:

1½ oz de tequila DeLeon Blanco

3 oz Flor de Jamaïque (Hibiscus) Eau

¾ oz de sirop de vanille de Madagascar

½ oz de jus de citron vert frais

3 tirets Hella Bitters

Verrerie: Coup

Garnir: Garniture d’orchidées

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Secouez et filtrez dans un verre à coup. Garnir d’une orchidée.

DELEÓN REPOSADO ORANGE SANGUINE PALOMA

Une version savoureuse d’une Paloma traditionnelle, les notes audacieuses et corsées de l’orange sanguine accentuent le goût désaltérant du pamplemousse dans ce cocktail rafraîchissant DeLeón Reposado.

Ingrédients:

1 ½ oz – Tequila DeLeón Reposado

¾ oz – Sirop de nectar d’agave

1 oz – Jus d’orange sanguine fraîchement pressé

1 oz – Jus de pamplemousse frais pressé

½ oz – Jus de citron vert frais

Splash : eau pétillante Topo Chico

Verre: High-ball

Garnir: Jante de sel rose de l’Himalaya, meules d’orange sanguine séchée et de citron vert séché

Méthode: Bordez le verre de sel rose de l’Himalaya et remplissez-le de glace. Ajouter DeLeón Reposado, le sirop de nectar d’agave, les jus d’orange sanguine, de pamplemousse et de citron vert dans un shaker avec de la glace. Agiter vigoureusement et filtrer dans le verre. Garnir d’une touche de Topo Chico. Garnir d’une rondelle d’orange sanguine séchée et de citron vert.

DELEÓN CAFÉCITO CON LECHE

Faites passer cette boisson latino-américaine irrésistible au niveau supérieur avec du chocolat mexicain traditionnel, de l’espresso et du DeLeón Reposado. La palette de saveurs complémentaires en fait un cocktail parfait à toute heure du jour ou de la nuit.

Ingrédients:

1½ oz de tequila DeLeón Reposado

1 dose d’espresso Café Bustelo

2 oz de chocolat chaud mexicain brassé et réfrigéré Ibarra

½ oz moitié-moitié (peut être végétalien)

Verrerie: Nick et Nora

Garnir: Poudre de chocolat Ibarra et grains d’expresso concassés

Jante: Haricots expresso enrobés de chocolat

Méthode: Garnir le verre Nick & Nora de chocolat mexicain et de poudre de grains d’espresso broyés. Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter vigoureusement et filtrer dans un verre Nick & Nora.

Garnir de grains d’espresso enrobés de chocolat.