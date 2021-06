Célébrez le mois de la fierté avec la première privée de ‘Ammonite’ ce samedi sur &PrivéHD | Nouvelles télévisées

Mumbai : les horizons s’évanouissent, les frontières se fondent et le temps s’arrête quand l’amour va au-delà. Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour l’amour ? Ce mois de la fierté, &PrivéHD, la destination haut de gamme du cinéma nuancé, célèbre l’amour dans toutes ses teintes et nuances avec la première privée de ‘Ammonite’ mettant en vedette Kate Winslet, lauréate d’un Oscar et Saoirse Ronan, lauréate d’un Golden Globe.

Venez voir cette magnifique histoire d’amour interdite balayée par le vent ce samedi 26 juin à 13h et 21h uniquement sur &PrivéHD. Une romance pour les âges qui vous fera vraiment croire au pouvoir de l’amour, ce drame romantique est l’histoire de deux femmes qui mettent tout en œuvre pour que leur amour fonctionne et dure dans un monde qui le considère comme tabou.

Dans l’Angleterre des années 1840, la chasseuse de fossiles renommée mais méconnue Mary Anning travaille seule à vendre des fossiles communs aux touristes pour soutenir sa mère malade. Une rencontre fortuite avec une jeune femme change sa vie pour toujours lorsqu’elles commencent à développer une relation intense, modifiant leur vie pour toujours. Le film tourne autour d’une relation amoureuse à huis clos entre Anning (Kate Winslet) et Charlotte Murchison (Saoirse Ronan) à une époque où une telle intimité était mal comprise.

Après avoir présenté des premières captivantes telles que Frankie, Ode To Joy et The Intruder qui vous permettent de ressentir l’autre côté de l’histoire, &PrivéHD revient avec une autre Première Privé qui «s’enorgueillit» d’être un drame romantique à voir absolument.

L’amour ne connaît pas de frontières ce mois-ci. Regardez la Première Privée de ‘Ammonite’ ce samedi 26 juin à 13h et 21h sur &PrivéHD