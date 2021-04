Google organise une vente sur les dernières Thermostat Nest pour célébrer le Jour de la Terre, ramenant le prix du thermostat intelligent de 30 $ à 99 $ seulement. A ce prix là, c’est pas mal.

Dans notre examen, nous notons que même si ce thermostat possède toutes les fonctionnalités et l’intelligence que l’on peut attendre de Nest, la conception manque un peu. Par exemple, la conception circulaire n’est pas utilisée comme contrôleur de température rotative comme sur d’autres modèles, et à la place, il y a une bande tactile sur le côté de l’appareil. De plus, l’avant est un miroir, idéal pour se vérifier, mais toujours pas aussi esthétique que les conceptions précédentes de Nest. Quoi qu’il en soit, c’est 99 $ et si vous n’avez pas encore de thermostat intelligent dans votre maison, vous devriez certainement y réfléchir.

Vous pouvez économiser 30 $ chez la plupart des grands détaillants américains. Ayez à lui.