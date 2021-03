Le festival le plus attendu de l’année, Holi est là. Cependant, le pic dans les cas de Covid-19 conduit à l’annulation de plusieurs plans, car la plupart des clubs de la ville et des lieux d’événements ont rejeté leurs fêtes Holi afin d’éviter de grands rassemblements. Par conséquent, les gens doivent rester à l’intérieur et jouer à Holi. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir une célébration passionnante.

Vous pouvez entrer dans l’esprit festif en organisant une soirée Holi discrète et intime avec les membres de votre famille immédiate. Vous pouvez également organiser une réunion virtuelle Holi avec ceux qui restent à l’écart. Alors, voici votre guide ultime pour faire basculer votre Holi même pendant la pandémie:

Utilisez des couleurs organiques, des pichkaris et des accessoires:

L’utilisation de couleurs organiques ne nuirait pas à votre peau et vous pouvez également la laver facilement. Ils sont très doux et doux pour la peau. Les marchés regorgent de pichkaris colorés et de ces accessoires originaux et amusants pour rendre vos célébrations Holi excitées.

Préparez à la maison de la nourriture qui fait claquer les lèvres Holi-special:

Il existe de nombreux plats qui peuvent être préparés à la maison pour rendre votre Holi encore plus spécial. Ces plats comprennent le gujia, le thandai, les pakoras, le dahi-bade, le gol-gappe et les malpuas. Alors, préparez ces plats à la maison avec les membres de votre famille pour entrer dans l’esprit de Holi et célébrer le festival en toute sécurité chez vous.

Jouez à Holi sur votre balcon:

Vous pouvez profiter d’un Holi coloré sur votre balcon avec les membres de votre famille intimes. Pour ajouter un peu plus d’esprit festif, vous pouvez également utiliser des fleurs, des ballons et des papiers colorés pour décorer votre balcon et vous amuser sans créer de désordre à l’intérieur de votre maison.

Écouter des chansons de Holi:

Il y a beaucoup de chansons de Bollywood qui vous plongeront instantanément dans l’esprit Holi. De Rang BarseàJai Jai Shivshankar, vous pouvez profiter de votre Holi avec ces chansons incroyables.

N’oubliez pas de vous désinfecter les mains avant de prendre les délicieux aliments

Ne mangez rien avant d’avoir correctement désinfecté votre main. Il est conseillé d’éviter de manger quoi que ce soit jusqu’à ce que vous preniez une douche, nettoyiez et désinfectiez votre corps.