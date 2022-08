Célébrez le début de l’école ce dimanche avec une promenade à travers l’histoire de l’éducation d’Oswego – Shaw Local

Juste à temps pour le début d’une nouvelle année scolaire, le Little White School Museum, 72 Polk St., Oswego, organise une visite à pied spéciale sur l’histoire de l’école adaptée à tous les âges.

Les écoles jouent un rôle important dans la vie de toute communauté – et pas seulement des rôles éducatifs. Ils sont souvent des lieux de rassemblement social pour les communautés en accueillant des événements sportifs, des événements artistiques et culturels, des réunions de parents et d’enseignants et bien d’autres activités qui renforcent les communautés en les rassemblant.

Le dimanche 28 août, les membres du conseil d’administration de l’Oswegoland Heritage Association, Ted Clauser et Linda Heap Dean, assistés de l’assistante du Little White School Museum Shawna Sullivan, mèneront une promenade dans la zone adjacente au centre-ville historique d’Oswego où l’histoire de l’éducation de la communauté a commencé.

Joignez-vous au plaisir d’explorer les écoles « en ville » qui ont formé les élèves tout au long de l’histoire d’Oswego et aidez à raconter leurs histoires avec votre participation. Portez de bonnes chaussures de marche et préparez-vous à participer à la conversation. La visite commencera et se terminera au musée de la petite école blanche à midi et durera environ une heure et demie de promenade facile et d’arrêts pour discuter des différents sites, y compris celui de l’ancienne école de pierre, de l’école de brique rouge et Le premier bâtiment scolaire à une pièce construit à cet effet par Oswego.

Le coût de cette promenade, organisée par l’association du patrimoine et coparrainée par le district du parc d’Oswegoland, est de 5 $ par personne.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, appelez le district du parc au 630-554-1010 ou visitez oswegolandparkdistrict.org/programs-events/fall-2022-museum.

Pour plus d’informations sur le Little White School Museum, appelez le 630-554-2999 ou visitez littlewhiteschoolmuseum.org.