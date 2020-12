Joyeux anniversaire, Saint Ouest!

Kim Kardashian et Kanye Westson fils aîné fête aujourd’hui son cinquième anniversaire, samedi 5 décembre, même si on a l’impression que c’était hier que le L’incroyable famille Kardashian star l’a accueilli dans le monde. Comme E! les lecteurs le savent sûrement, Saint est né deux ans et demi seulement après sa grande sœur Nord Ouest, et le duo frère-sœur a depuis gagné deux frères et sœurs supplémentaires, 2 ans Chicago et 1 an Psaume.

Saint est sans aucun doute devenu le sien, et il peut presque toujours être vu avec un énorme sourire sur son visage. Bien qu’il ressemble de plus en plus à ses deux parents chaque jour, Kim a souligné plus tôt cette année à quel point il ressemblait à une version plus jeune d’elle-même.

«Ma jumelle à tous points de vue», Kim a légendé des photos côte à côte (pratiquement identiques!) D’elle enfant et de Saint maintenant. Il ne fait aucun doute qu’elle publiera un message tout aussi doux aujourd’hui en l’honneur de la journée spéciale de Saint!