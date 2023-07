Célébrez le 4 juillet avec le guide de cocktails ultime de BOSSIP

Célébrez votre 4 juillet avec l’aide du guide de cocktails triés sur le volet de BOSSIP avec une variété de choix pour chaque souper cocktail.

Nous sommes officiellement à la moitié de l’année avec une petite pause avant la saison des fêtes et le Nouvel An se faufilent sur nous. Avant même de penser au reste de l’année, nous devons célébrer le 4 juillet comme il se doit. Bien sûr, nous vous proposons un guide des boissons approprié, comme toujours. La verrerie de Riedel est le choix parfait pour toutes les boissons du guide. Nous espérons que vous l’apprécierez et, comme toujours, buvez de manière responsable et rappelez-vous que l’alcool au volant n’est jamais une option.

Le guide ultime des cocktails du 4 juillet de BOSSIP

Martini & Rossi Americano

Ingrédients:

1 oz Martini & Rossi Riserva Speciale Bitter

1 oz Martini & Rossi Riserva Speciale Rubino

3 onces d’eau gazeuse

Quartier d’orange

Méthode: Remplir un verre highball de glaçons. Versez le Rubino et le Bitter et complétez avec de l’eau gazeuse. Remuer délicatement, puis garnir d’un quartier d’orange. Apprécier!

Aberfeldy Stars & Stripes Smash

Ingrédients:

2 onces de whisky écossais single malt Aberfeldy 12 ans d’âge

2 quartiers de citron

6-8 feuilles de menthe fraîche

½ oz de sirop de miel local (miel local 2:1 : eau bouillante. Mélanger pour bien intégrer et laisser refroidir avant utilisation)

Méthode: Mélangez le citron, la menthe et le miel dans un shaker, puis ajoutez ABERFELDY 12 ans. Ajouter de la glace et agiter vigoureusement avant de filtrer dans un verre refroidi sur de la glace. Garnir d’un brin de menthe.

BACARDÍ Miami Vice

Ingrédients:

1,5 oz de rhum BACARDÍ supérieur ou aromatisé à la noix de coco

1,25 oz de crème de noix de coco

1,25 oz de jus d’ananas

1 tasse de glace (pilée)

Méthode: Combinez les ingrédients de la Piña Colada dans un mélangeur et mélangez jusqu’à l’obtention d’une consistance boueuse. Dans un mélangeur séparé, combiner les ingrédients du Strawberry Daiquiri et mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance boueuse. Versez les deux cocktails mélangés côte à côte ou superposés dans un seul verre.

Fête américaine

Créé par l’ambassadeur Milagro Luis Lopez

Ingrédients:

5 fraises écrasées au fond du verre

2 parties de tequila argentée Milagro

2 parties de crème de coco

¾ de jus de citron

1 volume de jus d’ananas

¼ de nectar d’agave

Méthode: Garnir d’un rebord de boule buzz ball (bleu), secouer, filtrer sur de la glace fraîche et servir dans un grand verre.

Campante Spritz

Ingrédients:

1 once de Mezcal Campante

1 oz Aperol Aperitivo (ou alternative)

1 oz de jus de pamplemousse fraîchement pressé

0,30 oz de sirop d’agave

3 onces de soda

Méthode: Mélanger tous les ingrédients sauf le club soda dans un verre à vin. Ajouter de la glace sur le dessus du verre et remuer rapidement pour combiner. Garnir de soda et ajouter une feuille de citron pour la décoration.

Lobos 1707 Tequila Blushed Martini

Ingrédients:

2 onces de Lobos 1707 Joven Tequila

0,5 oz Lillet Rose

0,75 oz de sirop de fleur de sureau

0,5 oz de jus de citron

Méthode: Pré-secouer les ingrédients avec les fraises écrasées. Servir double filtrer dans un verre coupé. Options de garniture : bord de sel fumé avec éventail de fraises

COCKTAIL DANS LE JARDIN MARTINI

Ingrédients:

3 oz GREY GOOSE® Cocktail Martini classique dans une bouteille

+ 3 fines tranches de concombre

+ Branche de Basilic Frais

Méthode: Dans un shaker, ajouter de la glace, trois fines tranches de concombre, le liquide Cocktail Martini classique GREY GOOSE® et le basilic frais. Secouez et filtrez dans un verre à martini refroidi. Garnir d’une lance de concombre et d’un brin de basilic

LE COCKTAIL DE MARTINI LE PLUS SALE

Ingrédients:

3 oz GREY GOOSE® Cocktail Martini classique dans une bouteille

½ oz de saumure d’olive

3 Olives (Pouillis)

+ 3 Olives (Garniture)

Méthode: Écrasez quelques olives au fond d’un shaker et ajoutez une touche de saumure d’olive de haute qualité. Ajouter le liquide et les glaçons et secouer pendant 30 secondes. Filtrer directement dans un verre à cocktail à martini. Garnir de trois olives.

DeLeón Figue de Barbarie Paloma

Ingrédients:

½ oz de tequila DeLeón Reposado

¾ oz de sirop de nectar d’agave

1 oz de purée de figue de barbarie

1 oz de jus de pamplemousse fraîchement pressé

½ oz de jus de citron vert fraîchement pressé

Éclaboussure d’eau pétillante

Méthode: Ajouter DeLeón Tequila Reposado, le sirop d’agave, la figue de barbarie, le pamplemousse, le citron vert et la glace dans un shaker. Secouez et filtrez dans le verre à rebord rempli de glace. Compléter avec de l’eau pétillante. Garnir de fleur de sel et d’un zeste de pamplemousse.

PATRÓN EL CIELO Martini

Ingrédients:

2 oz PATRÓN EL CIELO

0,5 oz MARTINI Ambrato Vermouth

0,5 oz de vermouth extra sec Noilly Prat

3 traits d’Orange bitter

Méthode: Ajouter le tout dans un verre à mélange, et remuer avec de la glace. Verser pur dans un verre Nick & Nora refroidi et garnir d’un zeste d’orange.

« The Zesty One » de Belvedere Vodka

Ingrédients:

1,5 oz de vodka Belvédère

2/3 oz de jus de citron vert

1/3 oz de sirop de sucre

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker et secouer sur des glaçons. Filtrer finement dans une coupette refroidie. Garnir de zeste de citron vert.





Sachets de thé Hoop

Une boisson très simple qui se présente dans une pochette facile à utiliser, facile à partager, facile à verser et, surtout, dotée d’un embout refermable. Existe également en pack de 12 ou 3 litres si les sachets ne fonctionnent pas pour vous.

Les saveurs: Original, Mangue, Pastèque et Pêche.

Disponible en boîtes de 12 (12 onces) et en sachets de 3 litres (12 portions) à partager, dotés d’une poignée pratique et d’une buse refermable facile à verser. Besoin d’aide pour trouver un Hoop Tea près de chez vous ? Cliquez sur Ici. Besoin d’être livré ? Cliquez sur Ici.

Peau de banane à l’ancienne

Par Anna Mains, ambassadrice de la marque Monkey Shoulder

Ingrédients:

Épaule de singe en 2 parties

1/4 partie de banane riche simple

3 traits de bitter aux noix noires

Méthode: Remuer, verser sur de la glace et ajouter une banane pour la décoration.

Pina on the Rocks de Buchanan

Ingrédients:

1,5 oz d’ananas de Buchanan

Chamoy et jante Tajín

Garniture de meules de citron vert

Méthode: Rim rocks verre avec chamoy et Tajín. Verser l’ananas de Buchanan dans un verre à whisky sur un seul gros glaçon. Garnir d’une rondelle de citron vert.

Filthy Cherry Pim’s

Ingrédients:

750 ml de Pimm’s No.1 (25,4 oz)

Mélange de margarita Filthy® 8 oz

Sirop de cerise noire Filthy® 2 oz

12 oz de soda au gingembre

12 tranches de concombre

12 tranches de citron

12 tranches d’orange

Méthode: Remplir un pichet de glace et ajouter tous les ingrédients, d’abord les fruits puis les liquides. Remuer puis verser sur un verre à vin avec des glaçons. Garnir de tranches de concombre et de citron, et garnir d’une Filthy® Black Cherry.

PATRÓN Silver Ranch Eau

Ingrédients:

1,5 once d’argent Patrón

0,75 oz de jus de citron vert

Bouteille de 12 oz d’eau minérale pétillante

0,75 oz de liqueur d’orange citronnée (facultatif)

Méthode: Combiner l’argenterie Patrón et le jus de citron vert dans un verre Collins rempli de glace. Complétez avec votre eau minérale pétillante préférée et remuez doucement pour combiner. Facultatif : 0,75 Citrónge Orange Liqueur (La recette originale a également ajouté 0,75 oz de Citrónge Orange Liqueur – que vous pouvez ajouter avec l’argent et le jus de citron vert si vous le souhaitez)

Spritz « Hello Spring » de Malibu

Ingrédients:

1 Part Malibu Original

4 parts de rosé pétillant

1/2 partie de fraises fraîches, écrasées

Branche de feuille de menthe et fraises tranchées pour la garniture

Méthode: Ajouter Malibu et la purée de fraises fraîches dans un verre. Ajoutez des glaçons et complétez avec du vin rosé pétillant. Mélanger délicatement. Garnir de fraises tranchées et d’un brin de menthe.

Campari Spritz

Ingrédients:

2 parties Campari

3 parts de Prosecco Cinzano

1 dose d’eau gazeuse

Glace

Garniture tranche d’orange

Touche premium : Garniture d’écorce d’orange

Méthode: Remplissez le verre à vin de glaçons. Ajouter le Prosecco, le Campari et l’eau gazeuse. Garnir d’une tranche d’orange.

Apérol 3-2-1 Spritz

Ingrédients:

Glaçons

3 verres d’Aperol

2 coups Cinzano Prosecco

1 verre d’eau gazeuse (servi à partir d’un siphon ou d’une bouteille réfrigérée)

Tranche d’orange

Méthode: Dans un verre ballon à pied rempli de glace, combiner 3 parts de Cinzano Prosecco suivi de 2 parts d’Aperol dans un verre ballon à pied. Ajouter 1 partie ou un peu d’eau gazeuse, remuer doucement si nécessaire et garnir d’une tranche d’orange. Le résultat final devrait être une couleur orange uniforme et parfaite.

Rose Spritz

Ingrédients:

Rose pétillante Martini & Rossi 3 oz

2 oz. Martini & Rossi Riserva Speciale Bitter

Méthode: Mélanger les deux ingrédients dans un verre ballon rempli de glace. Garnir d’une tranche de fraise ou d’orange et déguster !

CÎROC Miel Melon Fizz

Ingrédients:

1,75 oz de melon au miel CÎROC

2 onces de limonade

1 oz Club Soda

Jus de canneberge Splash

Méthode: Ajoutez le melon miel CÎROC, la limonade, le Club Soda et une touche de jus de canneberge dans un verre highball rempli de glace. Remuer et garnir de menthe fraîche et d’une rondelle de citron.