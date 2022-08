Célébrez l’automne et la Chamber Week en septembre – Shaw Local

Nous entrons dans l’une de mes périodes préférées de l’année : l’automne !

L’automne apporte des journées fraîches, tout ce qui concerne la citrouille et, bien sûr, c’est la saison des récoltes. À la Chambre de commerce de Batavia, nous célébrons chaque année l’automne avec notre fête des récoltes. L’événement de cette année a lieu le mercredi 21 septembre, la veille de l’équinoxe d’automne.

L’un des moments forts de l’événement est de rendre hommage au membre de la Chambre qui a fait preuve d’un engagement et d’un dévouement exceptionnels envers la mission, la vision et les valeurs de la Chambre. Ce membre est reconnu comme la récipiendaire annuelle du prix Donna Dallesasse. Notre conseil d’administration sélectionne cette personne parmi les candidatures soumises. Nous annoncerons le gagnant le 26 août.

Récompenses d’étape d’adhésion

Pendant la célébration de la moisson, nous remettrons également des récompenses d’étape d’adhésion, avec quatre membres recevant la récompense d’étape de 25 ans. Nous sommes reconnaissants pour leur engagement envers Batavia et la communauté d’affaires de Batavia que nous soutenons. Si vous le pouvez, veuillez vous joindre à nous pour reconnaître leur dévouement. Les lauréats du 25-Year Milestone Award sont Batavia Avenue Mobil, First State Bank, Kluber Architects + Engineers et Northwestern Medicine Delnor Hospital.

La gagnante du prix Donna Dallesasse et tous les gagnants du prix Membership Milestone seront célébrés lors de la célébration de la récolte le mercredi 21 septembre à partir de 18 h. L’événement en plein air se déroule sous la tente à l’Oscar Swan Country Inn, 1800 W. State St. à Genève. Les billets coûtent 50 $ par personne, ce qui comprend la nourriture, la musique, un ticket de boisson, une dégustation de whisky de Whiskey Acres Distilling Co. et plus encore. Un bar payant sera disponible. Une tenue décontractée et/ou saisonnière est encouragée. Pour garantir votre place, appelez le 630-879-7134 ou visitez https://www.bataviachamber.org/events pour vous inscrire en ligne.

Pour ceux qui sont intéressés à parrainer cette sortie populaire pour gagner en visibilité pour votre entreprise, contactez Patti Anselme à la Chambre au 630-879-7134 ou patti@bataviachamber.org.

Semaine de la Chambre de Commerce

L’Illinois célèbre la semaine de la chambre de commerce au cours de la deuxième semaine de septembre. Cette année, c’est du 11 au 17 septembre. La Chambre de Batavia est ravie d’accueillir trois cérémonies d’inauguration au cours de cette semaine et un événement Café & Commerce, et la Chambre vous invite également à sortir déjeuner avec notre personnel le vendredi 16 septembre !

Coffee & Commerce est un nouvel événement qui aura lieu chaque mois le deuxième mercredi à partir de 8 h. L’événement se déplacera dans différentes entreprises membres. L’événement Coffee & Commerce du 14 septembre aura lieu au BMO Harris, 155 W. Wilson St., Batavia. Visitez notre calendrier de la Chambre à www.bataviachamber.org/events/ enregistrer.

Oak + Swine, 107 E. Wilson St., Batavia, nous accueille lors de notre sortie déjeuner le vendredi 16 septembre, à partir de midi. Nous vous invitons à vous joindre à nous – Margaret Perreault, Patti Anselme et Shirley Mott – pour déjeuner, rire et bavarder. Parce qu’il n’y a pas de repas gratuit, c’est un régal hollandais (payez pour vous-même) !

Les coupures de ruban prévues au cours de cette semaine incluent Louie Angelo’s Pizza & Italian, le projet d’amélioration de l’affluent Mahoney Creek de la ville de Batavia et Mirus Batavia. Tout le monde est invité à se joindre à nos coupures de ruban. Des informations sur les coupures de ruban sont disponibles sur le calendrier de notre site Web.

Lorsque nous ne sommes pas à ces événements programmés, nous invitons les membres de la Chambre à s’arrêter au bureau, 106 W. Wilson St., et à apporter votre carte de visite pour participer à un tirage au sort. Tous ceux qui passeront seront inscrits au tirage au sort du grand prix, mais les 25 premiers recevront un sac réutilisable en bonus de la Batavia Chamber. Les sacs aléatoires auront des Batavia Chamber Bucks inclus. Nous tirerons une carte de visite à 16 h 30 le vendredi 16 septembre pour le grand prix !