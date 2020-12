Bon anniversaire, Eugène Levy! Aujourd’hui, le légendaire comédien, acteur, écrivain et producteur canadien fête ses 74 ans.

Alors que Levy est actuellement surtout connu pour la série primée à succès Ruisseau Schitt (créé avec son fils et sa co-star Dan Levy et avec sa fille Sarah Levy), il fait craquer le public depuis des décennies.

Levy est devenu un nom connu dans les années 70 et 80 avec la série de sketchs comiques SCTV (à côté de son Ruisseau Schitt co-star Catherine O’Hara), bientôt suivi de son rôle de vendeur de voitures louche dans les classiques de la comédie emblématiques Les vacances de National Lampoon avec Chevy Chase et Éclaboussure avec Tom Hanks et Darryl Hannah.

Les années 90 incluaient des rôles dans le Père de la mariée et Tarte américaine des films.