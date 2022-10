Célébrez l’anniversaire d’Alexa avec d’énormes réductions sur les appareils Amazon

De haut-parleurs intelligents à comprimés à matériel de sécurité et bien plus encore, Amazon fabrique actuellement certains de nos gadgets et appareils intelligents préférés sur le marché. Si vous cherchez à en prendre pour vous-même, c’est le moment d’acheter. Pour fêter l’anniversaire de Alexale propre assistant virtuel d’Amazon, le détaillant en ligne offre de sérieuses remises sur une vaste sélection de ses propres appareils.

Cela inclut de bonnes affaires sur les appareils intelligents Echo, les streamers Fire TV, les routeurs Eero et bien plus encore. Ces offres seront disponibles toute la semaine et expireront le 7 novembreet pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette vente, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles.

Amazone L’Echo de quatrième génération d’Amazon est un gagnant du choix des éditeurs CNET et notre haut-parleur intelligent préféré sur le marché en ce moment. Il vous permet de diffuser de la musique, de consulter la météo, de mettre à jour votre calendrier, de régler des minuteries et bien plus encore en utilisant uniquement le son de votre voix. Il dispose également d’un capteur de mouvement intégré et peut lancer des routines personnalisées lorsque vous vous réveillez ou rentrez du travail, et il peut être utilisé pour contrôler tout autre appareil intelligent compatible Alexa dans votre maison. Lisez notre avis sur Amazon Echo (4e génération).

Plus d’offres sur les appareils Echo :

Amazone Avec la sélection croissante d’appareils intelligents et de clés de streaming d’Amazon exécutant son excellent logiciel Fire TV, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne commence à fabriquer ses propres téléviseurs intelligents. La série Omni est la plus avancée de ses deux modèles et est livrée avec un microphone intégré directement dans le téléviseur pour un véritable contrôle vocal mains libres, et offre une résolution 4K. Il existe également des remises sur d’autres tailles, mais le modèle 50 pouces est le meilleur rapport qualité-prix disponible. Vous recevez des alertes de prix pour Fire TV Omni Series 50 pouces : 400 $

Plus d’offres Fire TV :

Amazone Ce modèle 2021 de la Fire HD 10 Plus est la tablette la plus avancée d’Amazon à ce jour. Il dispose de 4 Go de RAM (deux fois plus que la génération précédente) et d’un écran 1080p de 10,1 pouces. Et à 42% de réduction, cela correspond au prix le plus bas absolu que nous ayons vu. Amazon propose également une sélection de tablettes Fire reconditionnées disponible dès maintenant, avec des prix à partir de seulement 55 $. Vous recevez des alertes de prix pour Fire HD 10 Plus : 105 $

Plus d’offres sur les tablettes Fire :

Amazone Vous pouvez garder un œil sur votre maison où que vous soyez grâce à ces simples caméras de sécurité intérieures. Le Blink Mini offre une communication bidirectionnelle, des notifications de mouvement et de vision nocturne, le tout dans un petit boîtier. Et en ce moment, vous pouvez en obtenir deux pour le prix d’un avec cette offre groupée. Lisez notre revue Blink Mini. Vous recevez des alertes de prix pour Blink Mini

Plus d’offres de sécurité :