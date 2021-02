Gong xi fa cai. En chinois mandarin, cela signifie vous souhaiter prospérité ou bonne année.

L’Année du Buffle arrive le vendredi 12 février. Pour les Asiatiques de l’Est qui célèbrent le Nouvel An lunaire, y compris ceux qui ont des racines en Chine, en Corée, au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, c’est la plus grande fête de l’année, marquée par 15 jours de célébrations.

Les villes à forte population asiatique organiseront de grandes célébrations avec des entreprises fermées pendant une semaine ou même une période de célébration de 15 jours.

Selon le folklore asiatique, les personnes nées dans l’année du boeuf sont fortes, fiables, justes et consciencieuses, inspirant confiance aux autres. On dit également qu’ils sont calmes, patients, méthodiques et dignes de confiance.

C’est un nouvel an lunaire inhabituel, venir au milieu du coronavirus pandémie. Les grandes festivités ont lieu et les familles se rassemblent en petits cercles, que ce soit à la maison ou socialement éloignées dans un restaurant.

Nouvel an lunaire 2021:Célébrations de l’Année du Buffle pendant la pandémie de COVID-19

Que symbolise le bœuf? Comment le Nouvel An lunaire sera-t-il célébré pendant la pandémie COVID-19?

C’est un jour férié lorsque les communautés asiatiques proposent le meilleur des meilleurs en matière de nourriture et de vêtements. Des repas élaborés et riches sont servis avec des aliments qui ont souvent des significations spéciales destinées à propulser les célébrants dans une nouvelle année propice.

Chaque année, David Hsiung, propriétaire de la troisième génération de Hunan Taste à Denville, New Jersey, présente huit plats du Nouvel An créés par le chef Frankie Wong pour le restaurant. Huit est un chiffre porte-bonheur en chinois, puisque le mot chinois pour huit, «ba», rime avec «fa» qui signifie prospérité.

Voici un aperçu des histoires et du symbolisme derrière son menu du Nouvel An chinois:

Dumplings à l’huile chaude

Les boulettes sont populaires dans les repas du Nouvel An car leurs formes rappellent des lingots d’or, symbolisant la richesse. Ils peuvent être remplis de garnitures de choix. Un choix de boulettes populaire est un mélange de porc, de légumes et de crevettes. Pour les végétariens, les nouilles au cellophane et les champignons sont farcis dans des emballages d’épinards.

Les friandises en forme de lingot représentent l’espoir de recevoir beaucoup d’argent pour la nouvelle année.

Gâteau de riz sauté

Gao signifie «gâteau» en chinois et pendant la période des fêtes, le plat de riz gluant est servi. C’est parce que la prononciation de « gao » est similaire au mot chinois pour « supérieur », donc avoir un gâteau gao ouvre la voie à une année de grandes attentes.

Le gâteau de riz a une texture collante et peut être servi sucré ou salé. La légende chinoise raconte que le dieu de la cuisine nommé Zao Shen est chargé par l’empereur du ciel de veiller sur les ménages.

Chaque nouvel an lunaire, le dieu de la cuisine retourne au ciel pour rendre compte de chaque famille, tout comme le Père Noël prend note de qui a été mauvais ou bon.

Pour corrompre le dieu de la cuisine, les familles servent des gâteaux de riz glutineux pendant la saison du Nouvel An afin que sa bouche soit trop collante pour transmettre de mauvais rapports à l’empereur du ciel.

La légende a fait du gâteau du Nouvel An un rituel annuel pour les familles asiatiques, chaque région asiatique développant son propre style et sa propre recette pour le repas. Le goût du Hunan la version est salée avec du porc.

Nouilles sautées à la cantonaise

Les nouilles sont populaires car elles symbolisent la longue vie. En chinois, ils sont appelés « mein » et toujours servis lors d’un banquet ou pour des anniversaires.

Chaque famille a sa propre recette. La version cantonaise propose des nouilles aux œufs croustillantes avec du poulet, du porc, des crevettes, des champignons et des légumes dans une délicate sauce blanche de bouillon infusé au gingembre.

Canard laqué

Les canards représentent la fertilité dans la culture chinoise. Le canard laqué est également populaire pendant la saison du Nouvel An pour sa saveur. Ce canard rôti est cuit à la broche tournante et servi avec la peau croustillante et la viande savamment sculptée. Le canard est ensuite accompagné d’oignons verts, de sauce hoisin et de crêpes plates pour envelopper la viande et les garnitures.

Crevettes au piment

La crevette est considérée comme un symbole de prospérité chez les Chinois. Ce plat comprend des crevettes géantes croustillantes sautées avec quatre sortes différentes de poivrons, d’arachides et d’huile chaude. C’est un plat pour pimenter la nouvelle année.

Bateau-dragon Flet

Le poisson est un autre must, symbolisant l’abondance dans la nouvelle année. La variante de Wong utilise le poisson entier, le corps servant de coquille décorative. Les filets de plie tranchés sont sautés avec un mélange de légumes dans une délicate sauce aux oignons verts et au gingembre, servis sur une arête de poisson croustillante qui ressemble à un bateau.

Dragon et Phoenix

Dans la cuisine chinoise, le homard représente le dragon mythique ainsi que longévité et énergie. Le phénix, quant à lui, est un oiseau immortel symbolisant l’harmonie dans la culture chinoise. La viande de homard et les crevettes sont sautés dans une délicate sauce blanche d’un côté et des morceaux de poulet croustillant dans une sauce brune de l’autre dans ce plat dragon-rencontre-phénix.

Bok choy de Shanghai aux champignons noirs

Le vert équivaut à de l’argent et ce légume vert asiatique est associé à des champignons noirs charnus pour un plat satisfaisant pour les végétariens. Les légumes verts et les champignons croustillants sont servis dans une légère sauce au gingembre blanc.