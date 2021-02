Célébrez l’amour avec les secrets des mariages les plus réussis d’Hollywood

Le journaliste d’ABC News, Roberts, n’est pas toujours du genre à bavarder. “Je n’aime pas l’enregistrement”, expliqua-t-elle. «Si vous appelez juste pour dire: ‘Alors, quoi de neuf?’ non, je n’aime pas ça. ” Le météorologue préféré de tout le monde, cependant, est un gars du téléphone. Et après des années d’irritation contre ses appels fréquents, un copain a proposé quelque chose qui a changé sa position. “

Un ami m’a dit: «Avez-vous déjà pensé qu’il se sentait peut-être à l’aise quand il entend votre voix, parce que cela lui dit que tout va bien dans le monde?», A-t-elle raconté. «Et j’ai pensé:« C’est très gentil. Je n’y avais jamais pensé de cette façon. Et si cela signifie quelque chose pour lui, alors cela devrait signifier quelque chose pour moi. ‘”

Maintenant, elle a dit: «J’ai appris à respirer et à dire: ‘Chérie, j’ai des trucs en cours, mais qu’est-ce qui se passe avec toi? Génial. Je suis contente de t’entendre. Je dois y aller. Parle-toi plus tard. Je t’aime. Cela fait toute la différence dans le monde pour lui, et ça ne me tue pas pendant deux minutes d’être gentil et gentil. ” Ils ont célébré leur 25e anniversaire en septembre.