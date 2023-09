Célébrez la sortie de l’iPhone 15 avec jusqu’à 25 % de réduction sur les accessoires Anker

La nouvelle série d’iPhone 15 arrivera sur les tablettes dans quelques jours seulement. Et que vous passiez au dernier et meilleur produit d’Apple ou que vous conserviez votre modèle de génération précédente, c’est le moment idéal pour acheter des accessoires à moindre coût. Anker propose actuellement de solides économies sur les chargeurs, les banques d’alimentation et bien plus encore, avec des accessoires Apple automatiquement réduits d’au moins 15 %. Et si vous avez besoin de vous procurer quelques articles, vous économiserez 20 % sur les commandes de deux articles et 25 % sur les commandes de trois articles ou plus. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Anker fabrique certains de nos accessoires iPhone préférés sur le marché, et c’est maintenant votre chance d’en acheter à moindre coût. Si vous souhaitez un moyen simple de recharger votre téléphone lors de vos déplacements, vous pouvez vous procurer cet élégant Batterie magnétique Anker 633 avec un support intégré et une capacité de 10 000 mAh pour 68 $, ce qui vous permet d’économiser 12 $ par rapport au prix habituel. Ou si vous avez un peu peur de laisser tomber votre nouvel iPhone coûteux, vous pouvez économiser 2 $ sur ce produit. Poignée de téléphone magnétique Anker 610 et récupérez-le pour seulement 14 $. Et si vous en avez assez des cordons de chargement qui encombrent votre bureau ou votre table de nuit, vous pouvez vous procurer ceci Anker Cube 3-en-1 avec une charge sans fil rapide de 15 watts et une station d’accueil pour votre iPhone, Apple Watch et AirPods pour 127 $, soit 22 $ de réduction sur le prix habituel.

Il existe de nombreux autres excellents accessoires Anker en vente, alors assurez-vous d’acheter le toute la sélection. Notez simplement que de nombreux articles sont déjà en promotion, mais cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres. Assurez-vous donc de vérifier les économies réalisées avant de passer votre commande pour voir quelle offre offre le meilleur prix. Vous pouvez également trouver davantage d’économies sur les accessoires iPhone chez Belkin, Moment et Speck. Et vous pouvez consulter un aperçu des meilleures offres de précommande d’iPhone 15 si vous souhaitez passer au dernier téléphone phare d’Apple à moindre coût.