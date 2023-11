Célébrez la saison la plus magique de l’année avec un riche calendrier d’événements culinaires, artistiques et festifs au cœur de Paris

PARIS, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ — Tout au long du mois de décembre, le Four Seasons Hotel George V, Paris accueillera une série d’événements mêlant sens artistique, génie théâtral, musique et gastronomie étoilée, un concept unique et inédit sur la scène hôtelière parisienne.

Célébrez la saison la plus magique de l’année avec un riche calendrier d’événements culinaires, artistiques et festifs au cœur de la Ville Lumière



Les festivités débuteront le 1er décembre au Cinq, où le restaurant triplement étoilé accueillera “Opera Notes”. Les plats créés par Christian Le Squer seront accompagnés de vins raffinés soigneusement sélectionnés par Eric Beaumard. De la musique live de piano et de violon accompagnée des voix de chanteurs d’opéra ornera la salle à manger, créant une symphonie musicale harmonieuse.

Le 9 décembre, les invités se plongeront dans une nuit de célébrations animées au George. La soirée énergique intitulée « Extravaganza » célébrera la convivialité italienne avec un menu spécial méditerranéen composé d’assiettes à partager du chef Simone Zanoni.

Le 16 décembre, les invités savoureront les plats signatures du Chef Alan Taudon à L’Orangerie, s’immergeant dans une ambiance typiquement parisienne au sein de l’emblématique La Galerie au cœur de l’Hôtel. Pour cette occasion élégante avec des représentations théâtrales et musicales, les mixologues de l’hôtel créeront les cocktails les plus emblématiques de la ville pour que les clients puissent profiter pleinement de l’énergie vibrante et électrisante de la ville.

Pour vivre la magie du réveillon de Noël, les convives pourront profiter de menus spéciaux créés par des chefs étoilés Michelin. Les convives pourront savourer les huîtres Perle Blanche au Champagne au Cinq, le poulet de Bresse aux lentilles truffées au George ou le turbot sauvage au caviar d’Oscietra à La Galerie. Ces dîners festifs seront agrémentés des airs émouvants d’une chorale gospel, remplissant l’hôtel de chaleur et de musique.

La magie continue le lendemain avec un Tea-Time de Noël concocté par le Chef Pâtissier Michael Bartocetti, pour un après-midi enchanteur à savourer en famille, entre amis, avec le Père Noël lui-même !

Pour dire adieu avec style à 2023 et garantir que le dernier jour de l’année soit vraiment mémorable, le 31 décembre se transformera en un événement éblouissant. Les clients pourront vivre des expériences culinaires exceptionnelles dans les restaurants étoilés Michelin de l’hôtel. Dans cette ambiance joyeuse, le compte à rebours emblématique se déroulera au cœur de l’Hôtel, où les invités se réuniront pour célébrer la nouvelle année et danser toute la nuit sur les morceaux joués par un DJ talentueux.

