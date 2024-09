Célébrez la saison des horreurs avec Dead Space et plus de jeux gratuits avec PlayStation Plus

PlayStation Plus est la version de Xbox Game Pass de Sony et offre aux abonnés une bibliothèque de jeux importante et en constante expansion. Il existe trois formules à partir de 10 $ par moismais chaque forfait donne aux abonnés accès à des jeux et des récompenses mensuels. À partir du 1er octobre, les abonnés pourront jouer au remake du jeu d’horreur Dead Space et à d’autres jeux également.

Voici tous les jeux PlayStation Plus les abonnés peuvent y accéder tout au long du mois d’octobre. Vous pouvez également découvrir les jeux que PlayStation a ajoutés à sa bibliothèque de jeux en septembre.

Espace mort

Retournez à bord de l’USG Ishimura et combattez les créatures grotesques qui s’y trouvent dans le remake de ce classique du survival-horror. Vous incarnez un ingénieur nommé Isaac Clarke qui répond au signal de détresse du navire. Votre partenaire Nicole est à bord du navire et lorsque vous trouvez l’équipage du navire massacré, vous partez à sa recherche et découvrez ce qui s’est passé. Vous pouvez jouer à ce jeu avec les lumières allumées – je ne le dirai pas.

WWE 2K24

Célébrez presque 40 ans de WrestleMania avec des catcheurs emblématiques, comme Andre the Giant et « Stone Cold » Steve Austin, dans ce jeu de catch. Revivez certains des moments les plus mémorables de WrestleMania, comme lorsque Bret « The Hitman » Hart a remporté le championnat intercontinental de la WWF après avoir battu « Rowdy » Roddy Piper à WrestleMania 8.

Club de littérature Doki Doki Plus

Écrivez de la poésie, impressionnez votre béguin et vivez cette expérience bien-aimée… psychologique histoire d’horreur? Oui, vous avez bien lu. Ce jeu est un roman visuel, vous lisez donc principalement du texte tout au long du jeu, mais vous faites des choix qui affecteront le résultat. Et sans rien dévoiler, il y a une raison pour laquelle ce jeu est accompagné d’un avertissement indiquant qu’il n’est pas adapté aux enfants ou aux personnes facilement dérangées, alors jouez à vos risques et périls.

Les jeux mensuels sortent bientôt

Si tous les abonnés PS Plus peuvent jouer à ces jeux tout au long du mois d’octobre, vous avez jusqu’au 30 septembre pour jouer aux jeux suivants avant qu’ils ne soient plus disponibles sur le service. Vous devrez ensuite les acheter séparément.

Pour en savoir plus sur PlayStation Plus, voici ce qu’il faut savoir sur le service. Vous pouvez également consulter les derniers jeux à venir sur Apple Arcade, Netflix Games et Crunchyroll Game Vault.