Célébrez la saison à Gênes, exposition d’artisanat des Fêtes à Sandwich, Freezin’ for Food et plus encore – Shaw Local

1. Célébrez la saison au centre-ville Gênes de 18h à 20h le vendredi 2 déc.

La Chambre de commerce de la région de Gênes organisera son événement Célébrez la saison pour aider à lancer les vacances, en commençant par un défilé de Jingle Bell à 18 heures, avec une arrivée spéciale du Père Noël lui-même. L’événement comprendra également une cérémonie d’illumination des arbres, des séances de photos avec un traîneau ou le Père Noël, un zoo pour enfants, des promenades en chariot tiré par des chevaux, des objets d’artisanat à emporter, des feux confortables pour se réchauffer, une scène de la Nativité en direct, des stands de nourriture et de vendeurs, un chance d’écrire des lettres au Père Noël, des stands de charité et de la peinture faciale.

L’événement mettra également à l’honneur l’équipe féminine de volley-ball Genoa-Kingston après avoir remporté le titre de championne d’État pour la première fois de l’histoire du programme.

2. La 48e marche artisanale annuelle de Noël Gênes-Kingston se déroule jusqu’au samedi 3 décembre

Une excellente occasion de soutenir les entreprises locales et de faire des achats de vacances, plus de 90 vendeurs s’installeront pendant la promenade artisanale, avec 15 entreprises participantes à travers Gênes et Kingston.

Pour une carte et une liste complète des commerces de la région, visitez www.facebook.com/GKChristmasCraftWalk. Les personnes intéressées peuvent également s’arrêter au OpenDoor Coffee, 502 W. Main St., à Gênes pour récupérer une copie papier de la carte.

L’événement se déroule jusqu’à 17 h samedi.

3. Aidez à soutenir l’Armée du Salut avec la collecte annuelle Freezin ‘for Food de la radio WLBK jusqu’au samedi 3 décembre à midi au centre commercial Hy-Vee, 2700 DeKalb Ave. à Sycamore.

La collecte de nourriture annuelle présente l’animateur de longue date de l’émission matinale de WLBK FM 98.9/AM 1360, TD Ryan, qui bravera les températures froides pour s’asseoir à l’extérieur du magasin et collecter des dons pendant trois jours,

Les dons en nourriture et en argent iront directement à l’Armée du Salut DeKalb, qui fournira de l’aide et des articles de vacances aux familles locales dans le besoin. Les denrées non périssables sont privilégiées.

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de WLBK à www.facebook.com/1360WlbkRadio.

4. Les événements de vacances abondent à Sandwich ce week-end, avec le Holiday Lane Craft Show et le Festival of Trees du district de Sandwich Park.

Le spectacle d’artisanat Holiday Lane aura lieu de 10 h à 17 h le samedi 3 décembre et de 11 h à 15 h le dimanche 4 décembre à Sandwich High School, 515 E. Lions Road à Sandwich. L’événement mettra en vedette une variété de fournisseurs offrant des occasions de faire du magasinage des Fêtes.

Le Festival des arbres commence le 3 décembre pendant les heures ouvrables au Classic Cinema 7, 101 Duvick Ave. à Sandwich.

Pour plus d’informations, visitez www.sandwichparkdistrict.org/programs-and-events.

5. Festival des vacances d’hiver du village de Shabbona de 16 h à 21 h le samedi 3 décembre.

Le festival aura lieu à l’intérieur des parcs et des bâtiments le long de l’avenue Navaho entre les rues Illini et Pontiac.

Visitez le Père Noël, profitez de jeux et d’activités, achetez des cadeaux à la foire artisanale, assistez à l’illumination des arbres, faites une promenade en calèche, assistez au défilé des enfants et plus encore.

La nourriture sera offerte par Tinez Taco Truck et Shabbona Cafe.

Les organisateurs de l’événement invitent également d’autres personnes à participer à une collecte de jouets au profit du NICE Center. Les articles encouragés sont les jouets pour enfants, les jeux, les puzzles, les livres, les chèques-cadeaux pour adolescents et plus encore. Les articles peuvent être déposés à la Shabbona Community Church, 104 E. Navaho Ave., et au United Neighborhood Center au 105 E. Navaho Ave.

