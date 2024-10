Célébrez la Journée nationale du sandwich avec un surplus d’options de Colombie

Le regretté grand rockeur Warren Zevon nous a encouragés à « profiter de chaque sandwich ». En Colombie, il n’est pas difficile de suivre de tels conseils avisés.

Des classiques aux versions plus aventureuses, il existe de nombreuses variétés de sandwichs à déguster en Colombie. La Journée nationale du sandwich arrive le dimanche 3 novembre, et même si nous ne pouvons pas régler certaines questions – un hot-dog est-il un sandwich, par exemple – nous pouvons faire de nombreuses recommandations.

Bien sûr, un seul article ne peut pas inclure tous les bons sandwichs d’une ville ; mais voici un aperçu de quelques-unes des nombreuses options alléchantes en ville. Dans la mesure du possible, les prix ont été inclus. Comme toujours, vérifiez auprès de chaque restaurant les prix et la disponibilité actuels.

44 Cantine : Sandwich Cali-Steak

Savourez un peu de saveur de la côte ouest et du Midwest avec des morceaux de steak marinés à l’IPA, des frites, du fromage Chihuahua, de la salsa fresca, de l’avocat, de l’aïoli au citron vert et de la laitue sur un petit pain brioché. 14,50 $. https://www.44canteen.com/menu

Addison’s : Wrap BLT au saumon grillé

Une version différente du surf et du turf, le T du wrap vient d’une confiture de tomates sucrée et d’une tortilla aux tomates. https://addisonsgrill.com/

Marché du ventre et rôtisserie : Muffaleta

La version de Belly de ce délice de la Nouvelle-Orléans comprend du jambon fumé, du salami et de la mortadelle avec une salade d’olives, deux sortes de fromages, de la mayonnaise, de l’huile et du vinaigre. 15 $. https://www.eatbellymarket.com/daily-menu

Boîte de betteraves : Wrap de falafel

Ce wrap reflète le jumelage unique de saveur et de fraîcheur de Beet Box, offrant une version moderne de plats plus orientés vers le Moyen-Orient. https://www.eatabeetbox.com/ourmenu

Brasserie Broadway : sandwich à la salade de poulet

Parfois, vous voulez juste un sandwich à la salade de poulet de qualité, et Broadway Brewery propose l’aliment de base du déjeuner avec des tomates anciennes et de la laitue feuille de beurre sur une focaccia. 12 $. https://www.broadwaybrewery.com/menu

Broadway Diner : fromage grillé et bacon

Le Diner satisfait toujours et est l’endroit idéal pour déguster un plat réconfortant préféré avec en prime du bacon Patchwork Farms. 8,25 $. https://broadwaydinercomo.com/menu/

Café Berlin : Tempeh Reuben

Savourez l’un des excellents sandwichs sans viande : le tempeh fait maison du Café Berlin se joint à la choucroute, au fromage suisse et à la « vinaigrette des îles Gazillion » sur le pain Uprise Bakery. 11 $. https://www.cafeberlincomo.com/menu

Como Smoke and Fire : n’importe quel sandwich au macaroni au fromage grillé

L’aliment de base du barbecue Columbia ajoutera des macaronis au fromage à une variété de sandwichs sur du pain grillé texan – du poulet Buffalo aux extrémités brûlées, en passant par le lien chaud à la poitrine – et c’est un merveilleux excès. 16,99 $. https://www.comosmokeandfire.com/bbq-menu

Endwell Taverna : sandwich Spiedie

Spécialité régionale new-yorkaise, ce sandwich s’apparente à un barbecue italien, a déclaré le chef Ted Cianciosi. Les cubes de poulet marinés sont marinés et embrochés, puis servis avec de l’aïoli aux câpres et de la roquette sur un petit pain italien comme une sorte de sandwich ouvert. 15 $. https://www.endwelltaverna.com/menu

Irene’s BBQ : Fondant germé

En plus des tortas alléchantes et des sandwichs au barbecue, Irene’s propose cette option végétarienne sur pita avec des choux de Bruxelles rôtis, de la courge et des échalotes, agrémentée de gouda fumé, de miel chaud macha et de jalapenos. 15 $. https://www.irenesbbq.com/menu

Nourrir le café et le marché : Brekkie Wrap

Une option saine et alléchante à toute heure du jour, ce wrap sans gluten contient des pommes de terre rôties adobo, des haricots noirs, des épinards, une sauce aux noix de cajou épicée et de l’avocat. 16 $. https://nourishcafemarket.com/menu

Le vieux café de quartier : Big Commish

Allez grand avant de rentrer chez vous avec de la bologne frite, de la laitue, des tomates, des cornichons, du fromage et de la moutarde dans du pain français. 12 $. https://www.oldneighborhoodcafe.com/dinner

Ozark Mountain Biscuit Co. : Poulet frit au poulet

L’un des nombreux excellents sandwichs d’Ozark Mountain qui ont commencé avec des biscuits – et peuvent maintenant également être servis sur du pain de maïs ou un petit pain brioché – ce favori de la vieille école de style sudiste comprend du poulet frit, de la sauce à la saucisse, des légumes verts et un œuf trop facile. 13 $. https://ozarkbiscuits.com/menus

Parc : Bulgogi Philly

Bulgogi Philly du parc

Le cheesesteak de Philly est complété par du bulgogi et de l’aïoli épicé à la sriracha. 14 $. https://www.dineatpark.com/

Sycomore : Salade aux œufs

Une version légèrement habillée d’un simple favori, le sandwich à la salade aux œufs de Sycamore comprend du pesto aux amandes et au basilic et repose sur du pain de blé au miel fait maison. 10 $. https://sycamorerestaurant.com/menu

Une douzaine de sandwichs supplémentaires à essayer: Après la morsure gaufre au poulet; Bagels B&B Spécial B&B ; Billard filet de porc; D. Rowe’s Poitrine de Philadelphie ; Dada Donateur roulé au poulet; Branche plate trempette de pub classique; Bagels de Goldie La Rachel ; Juste celui de Jeff boeuf italien; Lee Street Deli Magie CBR ; chez Murry aubergines grillées; L’oiseau de nuit n’importe quel sandwich spécial ; La cuisine syrienne shish d’agneau.

