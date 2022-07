Célébrez la Journée nationale de la tequila avec ces délicieux cocktails

Pour aider à célébrer la Journée nationale de la tequila, nous avons élaboré un guide des boissons que vous devriez essayer avec vos marques préférées.

Aujourd’hui est une fête nationale, cette fête étant la Journée nationale de la tequila. Toutes les vacances qui impliquent de boire, vous savez que nous aurons quelques cocktails que vous pourrez essayer de célébrer. De Deleon à Patron, vous trouverez ci-dessous votre guide des boissons pour la Journée nationale de la tequila.

DELEÓN BLANCO PÊCHE MANGUE MARGARITA

Ingrédients

1 ½ oz de tequila DeLeon Blanco

1 oz de purée de pêche

½ oz de purée de mangue

1⁄2 oz de jus de citron vert frais

3⁄4 oz de sirop de nectar d’agave

Verrerie: Rochers

Garnir: Tajín & Salt Rim

Garniture de jante : Tranches de citron vert et de pêche

Méthode: Rim rocks glass and Tajín and sale and fill with ice. Ajouter tous les ingrédients dans le shaker avec de la glace. Agiter et filtrer dans un verre à rebord rempli de glace. Garnir d’une rondelle de citron vert et d’une tranche de pêche fraîche.

La Margarita la plus fraîche

Ingrédients:

2 Pièces Milagro Argent

¾ Part de Nectar d’Agave*

1 partie de jus de citron vert frais

1 meule de citron vert

Méthode: Verser tous les ingrédients dans un Boston Shaker. Ajouter de la glace, secouer et filtrer sur de la glace fraîche dans un verre à whisky. Garnir d’une meule de citron vert. *Ou remplacer par du sirop simple.

PATRÓN Añejo Highball

Ingrédients:

1,5 oz Patrón Añejo

5 onces de soda club

Torsion orange

Méthode:

Remplissez un verre highball ou collins de glace, la plus claire et la plus froide disponible. Ajouter Patrón Añejo et club soda, remuer doucement de bas en haut. Garnir d’un zeste d’orange exprimé.

Mangoneada

Ingrédients:

1 1/2 oz Tequila CAZADORES Blanco

1 oz de jus ou de purée de mangue

1 oz de jus de citron vert

1/2 oz de nectar d’agave

Chamoy et jante Tajín

Méthode: Dans un shaker, mélanger tous les ingrédients avec de la glace, secouer et servir sur glace dans un verre à whisky avec un Tajín et un rebord chamoy.

Garnir: avec une tranche de mangue.

JR Maximalist Margarita

Recette a été créée en collaboration avec le célèbre styliste et créateur de mode Jason Rembert et Xavier Herit, ambassadeur du Grand Marnier.

Ingrédients:

1,5 oz de tequila Espolón Blanco

0,75 oz Grand Marnier Cordon Rouge

0,5 oz de purée de fruits de la passion (Boiron)

0,5 oz de citron vert

0,5 oz de sirop simple

Sel noir

Méthode: Agiter tous les ingrédients avec de la glace. Filtrez et servez dans un verre coupé avec un demi-bord de sel noir. Garnir d’un demi-fruit de la passion.