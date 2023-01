Célébrez la journée internationale Lego avec des offres exceptionnelles sur les ensembles Lego

Aujourd’hui est Journée internationale des Lego, et quelle meilleure façon de célébrer que d’obtenir l’ensemble de collection que vous avez en vue ou d’acheter quelque chose de génial à construire avec vos proches ? Il existe une pléthore d’offres, que vous souhaitiez un grand ensemble, un petit bijou ou que vous ayez simplement besoin d’élargir votre collection de mini-figues. Et avec les vacances à l’esprit, nous avons rassemblé certains de nos achats et bonnes affaires préférés parmi lesquels vous pourrez choisir.

Lego/CNET Cette boîte est livrée avec 790 pièces pour construire tout ce que votre cœur désire. C'est un excellent kit de démarrage pour tout le monde. Et à 30% de réduction, peu importe que vous commenciez avec Lego ou que vous souhaitiez des pièces supplémentaires pour compléter votre collection Lego – c'est un choix solide.

Lego À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 20 % sur cet ensemble magique, ce qui ramène le prix à seulement 64 $. Il s’agit d’un ensemble de 797 pièces de la collection Harry Potter comprenant six mini-figues et deux hiboux, pour que vous ou votre enfant explorez la série de livres bien-aimée dans un monde que vous pouvez construire vous-même.

Lego/CNET Pour les créatifs qui souhaitent réaliser et jouer dans leurs propres clips vidéo, Amazon a réduit de 30% le concert Lego Vidiyo K-Pawp, ramenant le prix à seulement 35 $. Avec 514 pièces, trois mini-figs amusantes et une application intégrée pour ajouter toutes sortes d'extras aux vidéos que vous enregistrez, cet ensemble est une explosion pour la popstar de la taille d'une pinte dans votre vie.

Amazon ne nous a pas laissé tomber ce 28 janvier, avec une poignée décente d'articles en baisse de 20, 30 et 40 %. Mais de nombreux détaillants ont également des ensembles Lego à prix réduit disponibles en ce moment. En fait, Best Buy a une poignée d'ensembles de voitures Technic lisses, y compris le , un ensemble de 1 677 pièces pour le grand enfant en vous. À 30 $ de rabais, vous pouvez le ramener à la maison pour 170 $. Connu pour son souci du détail, Lego comprenait des portes qui s'ouvrent, un volant fonctionnel, une suspension avant et arrière et un moteur V8 avec des pistons mobiles pour lui donner cette sensation authentique.

Ou vous voudrez peut-être jeter un œil à — Cet ensemble de 544 pièces ressemble à la vraie affaire, et à 20% de réduction, vous pouvez en marquer un pour 40 $. Plus qu’un simple projet Lego, c’est une petite voiture qui se débrouille toute seule lorsque vous avez terminé. Et si vous préférez la musique, ce Lego Ideas situé à Walmart pourrait faire basculer votre monde. Normalement listé pour 120 $, vous pouvez l’obtenir pour 100 $ dès maintenant.

Et pour ceux d’entre vous qui recherchent des ensembles de collection de vos médias préférés, il y en a quelques-uns que vous pouvez trouver en vente. L’un de mes préférés est l’ensemble de 974 pièces, , complet avec sept mini-figues (et Bruley), avec une attention aux détails comique et mignonne. Cet ensemble est marqué à 40%, ce qui ramène le prix à seulement 60 $ et sera bientôt retiré, vous voudrez peut-être le saisir pendant que vous le pouvez. Le site officiel de Lego a également réduit de 20 % le coût du de Marvel’s The Eternals. Et pour les fans de la franchise Star Wars, le aussi bien que ensemble, ont tous deux été réduits de 10 $, vous pouvez donc vous procurer l’ensemble ultra-populaire de 1 353 pièces pour 160 $ ​​ou l’ensemble plus modeste de 474 pièces pour 40 $, respectivement.

