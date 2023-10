Célébrez la Journée internationale des filles avec des histoires inspirantes de femmes diplômées du Samsung Innovation Campus – Samsung Global Newsroom

La quatrième révolution industrielle (4IR) a entraîné un développement technologique à un rythme sans précédent, les technologies les plus avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) continuant de façonner l’industrie et l’innovation dans le monde entier. Malgré la demande croissante d’emplois liés à la technologie, les femmes restent sous-représentées dans les domaines STEM.

Pour célébrer la Journée internationale de la petite fille, célébrée chaque année le 11 octobre, Samsung Electronics présente les réalisations remarquables des jeunes femmes qui ont participé au Samsung Innovation Campus, l’initiative mondiale de l’entreprise visant à doter les jeunes étudiants de connaissances 4IR et d’une expérience technique pratique.

En poursuivant leurs recherches et leurs travaux dans les domaines STEM, ces jeunes femmes brisent les barrières sociétales et montrent comment chacun peut devenir les leaders et les innovateurs de demain. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces diplômés et leurs histoires inspirantes.

États-Unis : amplifier la voix de tous

Passionnée par son intérêt pour l’IA et la robotique, Natia Lollie du Texas s’est trouvée motivée à s’inscrire au Samsung Innovation Campus pour approfondir ses connaissances et ses compétences. Après avoir terminé le programme rigoureux de sept mois, Lollie a acquis une meilleure compréhension des réseaux neuronaux et de l’apprentissage profond, reconnaissant leur potentiel à révolutionner la robotique ainsi qu’à résoudre des défis très complexes.

Alors que Samsung Innovation Campus offre aux étudiants de tous horizons la possibilité d’apprendre et de grandir, Lollie explique comment le programme constitue une étape cruciale dans le cheminement vers une véritable inclusivité, diversité et visibilité de genre dans la technologie. « Encourager les femmes à participer et à découvrir leur place dans le développement et la gouvernance de l’industrie de l’IA réduira les préjugés et garantira une diversité de perspectives. Cela favorisera également une plus grande représentation en amplifiant toutes les voix et en veillant à ce qu’elles soient entendues », a déclaré Lollie.

Tirant parti des connaissances acquises sur le Samsung Innovation Campus, Lollie aspire à devenir un spécialiste de la vision par ordinateur à l’avenir et travaille activement à la réalisation de cet objectif. « Mon objectif initial lorsque j’ai décidé de suivre le cours était de trouver l’intersection entre l’IA, l’apprentissage automatique et la robotique et j’y suis parvenu avec succès. Grâce aux connaissances que j’ai acquises, je comprends désormais mieux comment utiliser ces compétences pour réaliser mon rêve », a-t-elle ajouté.

INDE : Une communauté de femmes dans les STEM

Medapati Vijaya, ancienne élève du Samsung Innovation Campus, est actuellement étudiante de premier cycle en génie civil au Dr Lankapalli Bullayya College of Engineering. En tant que passionnée de mathématiques, Vijaya s’est trouvée curieuse d’en savoir plus sur le rôle que jouent les mathématiques dans l’IA et l’apprentissage automatique, ce qui l’a amenée à s’inscrire au Samsung Innovation Campus en 2022.

Les expériences de Vijaya au Samsung Innovation Campus ont conduit à une croissance à la fois académique et personnelle. « Le domaine des STEM est traditionnellement dominé par les hommes. Cependant, avec le soutien de la communauté Samsung Innovation Campus et les ressources du programme, j’ai pu entrer en contact avec d’autres femmes partageant les mêmes idées dans le domaine des STEM et réussir », a expliqué Vijaya.

Le programme du Samsung Innovation Campus couvrait une variété de sujets liés à l’IA, y compris l’analyse des données, pour laquelle Vijaya s’intéressait personnellement en raison de son aspiration à devenir analyste de données. Le programme a également permis à Vijaya de renforcer ses capacités de réflexion organisationnelle et analytique, en reliant de manière transparente les connaissances théoriques et la pratique, ce qui, selon elle, est essentiel dans l’industrie technologique.

« Vous rencontrerez peut-être quelques difficultés mais ne vous laissez pas décourager ! Croyez en votre potentiel, acceptez votre curiosité et n’ayez pas peur de poser des questions. S’entourer d’une communauté solidaire, comme celle que j’ai connue au Samsung Innovation Campus, peut faire toute la différence », a déclaré Vijaya.

Vijaya a expliqué comment l’environnement éducatif entièrement féminin avait un effet profond sur sa confiance en soi, car elle était capable de se connecter avec ses pairs et de sortir de sa zone de confort. « Mon expérience au Samsung Innovation Campus m’a aidé à développer ma confiance en moi de plusieurs manières », a déclaré Vijaya.

ESPAGNE : une voie à suivre pour les femmes dans la technologie

Carmen Llopis et Daniela Georgieva, originaires de Valence, ont toutes deux commencé leur parcours technologique au Samsung Innovation Campus en Espagne, un programme unique visant à stimuler la participation des femmes dans le domaine de l’IA grâce à des cours conçus spécifiquement pour les universités locales.

Llopis, qui étudie à l’Université Polytechnique de Valence, n’était pas initialement intéressé par l’IA et les autres technologies. Après s’être inscrite au Samsung Innovation Campus, sa perspective a radicalement changé et elle a découvert un intérêt qu’elle ignorait avoir. « L’IA est ma nouvelle passion et c’est un domaine passionnant dans lequel m’impliquer. Je progresse maintenant dans mes études et je m’engage activement dans l’industrie technologique en tant que femme, et j’espère que les jeunes filles espagnoles pourront être inspirées pour poursuivre leurs passions pour la technologie, » dit Llopis.

Initialement étudiante en graphisme, Georgieva s’est progressivement intéressée à la programmation et a décidé d’explorer cette curiosité. Malgré ses connaissances limitées en IA, elle a été chaleureusement accueillie dans le programme de formation en IA du Samsung Innovation Campus. Le programme a également activement encouragé des femmes telles que Georgieva à participer aux cours, développant ainsi leurs talents et leur permettant de s’épanouir.

De même, Samsung s’engage à se concentrer sur l’éducation des femmes. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour découvrir d’autres histoires inspirantes sur la façon dont Samsung Innovation Campus crée une nouvelle génération de leaders diversifiés dans le domaine de la technologie à travers le monde.