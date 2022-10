Célébrez la Journée de l’efficacité énergétique en utilisant ces 7 conseils pour vous aider à économiser toute l’année

Aujourd’hui, partout en Amérique, les enfants se réveillent avec la lueur d’une lumière LED dans les yeux et la chaleur d’une pompe à chaleur dans le cœur. C’est Journée de l’efficacité énergétique!

Bien que ces vacances inventées pour la sensibilisation aux problèmes puissent être idiotes, dans ce cas, celle-ci pourrait également stimuler les économies d’énergie à long terme à la maison. Utiliser l’énergie de manière efficace signifie en utiliser moins, donc prendre du temps aujourd’hui pour mettre en œuvre certaines pratiques d’efficacité énergétique pourrait entraîner des économies d’énergie pour les années à venir. Et c’est en fait une raison de célébrer.

Nous avons des liens vers tous nos meilleurs conseils d’efficacité et d’économie d’énergie et quelques autres façons d’utiliser l’énergie aussi efficacement que possible. Et peu importe l’efficacité d’un appareil ou d’un appareil si vous ne l’utilisez pas. Découvrez combien vous pouvez économiser simplement éteindre vos lumières lorsque vous quittez la pièce.

Qu’est-ce que l’efficacité énergétique et pourquoi est-ce important ?

Si quelque chose utilise efficacement l’énergie, il fait le même travail en utilisant moins d’énergie qu’une alternative moins efficace. Une lumière LED peut produire autant de lumière qu’une lumière incandescente ou fluorescente, en utilisant beaucoup moins d’énergie. Une pompe à chaleur peut chauffer votre maison en utilisant moins d’énergie que d’autres options.

L’efficacité énergétique est importante pour plusieurs raisons. La première est que, alors que le monde passe des combustibles fossiles à des formes plus propres de production d’électricité, l’efficacité peut faciliter cette transition car il y aura moins d’électricité nécessaire dans l’ensemble. Selon les scientifiques, une transition rapide est nécessaire pour éviter les pires effets du changement climatique, qui est en grande partie dû à la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie.

L’efficacité énergétique est “le moyen le moins cher et le plus rapide de répondre à nos besoins énergétiques, de réduire les factures des consommateurs et de réduire la pollution”. selon l’American Council for an Energy-Efficient Economyl’un des organisateurs de la journée.

L’autre raison importante de prêter attention à l’efficacité énergétique de votre maison est de réduire vos factures d’énergie domestique. Moins vous consommez d’énergie, moins vous paierez. C’est un fait évident et simple, mais qui pourrait vous faire économiser des centaines.

Comment améliorez-vous l’efficacité énergétique à la maison?

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons simples d’améliorer l’efficacité énergétique. Voir ci-dessous pour une courte description et des liens vers plus d’informations sur certaines choses que vous pouvez faire pour améliorer l’efficacité énergétique autour de votre maison.

Installer des ampoules LED

Les ampoules sont devenues encore plus efficaces ces dernières années grâce à la diffusion des LED (diodes électroluminescentes, pour les curieux). Bien que ces ampoules soient plus chères, vous économiserez à long terme. Et avant de vous lancer et d’en acheter plus, assurez-vous que votre service public n’a pas de marché où ils les vendent à prix réduit ou un programme où ils viendront les installer gratuitement.

Obtenez un thermostat intelligent

Un thermostat intelligent vous permet garder votre chambre à une température confortable lorsque vous êtes dans les parages et une économie d’énergie lorsque vous n’êtes pas là. Régler votre thermostat à une température plus élevée en été et à une température plus basse en hiver pendant huit heures par jour peut vous faire économiser 10 % sur les coûts de chauffage et de climatisation chaque année. Faites-le lorsque vous dormez ou que vous êtes au travail et vous ne remarquerez aucune différence.

Changer régulièrement vos filtres à air maintiendra également votre chauffage et votre climatiseur en bon état de fonctionnement.

Utilisez de l’eau (plus) froide

Même si vous n’êtes pas prêt à prendre des douches froides (bien que vous puissiez vous nettoyer sans utiliser l’énergie pour chauffer l’eau), vous pouvez laver vos vêtements à l’eau froide pour économiser de l’argent. Laver vos vêtements à froid peut éliminer 90 % de l’énergie utilisée pour une lessive, faire un meilleur nettoyage et empêcher vos vêtements de se décolorer.

Vous pouvez également économiser de l’argent en baisser la température de votre chauffe-eau. Dans la plupart des cas, vous ne remarquerez aucune différence.

Choisissez le plus petit appareil

Chaque fois que vous pouvez utiliser un appareil plus petit au lieu d’un appareil plus grand et plus énergivore, vous utilisez l’efficacité énergétique. Par exemple, l’utilisation d’une friteuse à air au lieu de votre four peut aider à réduire votre consommation d’énergie globale. En été, vous économiserez également un peu en ne laissant pas votre four chauffer toute votre maison.

Envisagez les électroménagers EnergyStar

Avec tous les appareils qui consomment de l’énergie dans votre maison, la perspective de trouver la meilleure option dans chaque catégorie est écrasante lorsque vient le temps de la remplacer. Heureusement, il existe un raccourci : rechercher le logo Energy Star. Energy Star est un programme de l’Environmental Protection Agency. Un appareil avec son logo bleu consomme moins d’énergie que ses homologues non efficaces (le degré d’efficacité varie selon la catégorie).

Débranchez les appareils lorsque vous ne les utilisez pas

Vous avez besoin d’électricité pour faire fonctionner votre téléviseur, mais vous en utilisez peut-être aussi lorsqu’il n’est pas utilisé. Les appareils qui consomment de l’énergie en mode veille, parfois appelés “vampires d’alimentation”, peuvent gaspiller de l’énergie. Si vous avez un accès pratique à la prise, débranchez simplement les appareils lorsque vous ne les utilisez pas. Sinon, envisagez une prise intelligente, qui peut être programmée, de sorte que vous ne payez pas pour alimenter les choses pendant que vous dormez ou au travail. Débrancher les appareils pourrait vous faire économiser 100 $ par an.

Utilisez des coupe-froid pour garder la chaleur à l’intérieur

L’utilisation d’une sorte de coupe-froid (rembourrage ou mastic collant utilisé pour combler les petits espaces dans les fenêtres ou les portes, par exemple) peut vous aider à rester au chaud pendant l’hiver. L’exclusion des courants d’air garde le froid à l’extérieur et le chaud à l’intérieur. Tu peux .

Il y a plus d’une façon d’être économe en énergie

Que vous débranchiez des appareils en veille ou que vous trouviez un outil pour effectuer la même tâche avec moins d’énergie, il y a quelque chose sur cette liste que vous pouvez mettre en pratique ce week-end. Ce n’est en aucun cas une liste exhaustive. Vous pourriez aussi installer une pompe à chaleur lorsqu’il est temps de remplacer votre fournaise au gaz, isolez vos canalisations pour limiter les déperditions de chaleur, obtenez un audit énergétique et demandez à un professionnel de vous dire où vous pouvez améliorer et économiser de l’argent. À partir de 2023, vous pourrez obtenir de l’argent du gouvernement pour vous aider à apporter certaines de ces améliorations. Selon ceux que vous choisissez, vous pourriez obtenir 14 000 $ de soutien. Cela montre que, bien que la Journée de l’efficacité énergétique puisse être idiote, l’efficacité elle-même peut signifier beaucoup d’argent.