Célébrez la fête du travail avec notre guide des boissons Bossip

Portez un toast à l’été et à la fête du Travail avec ces délicieux cocktails.

Le travail marque la fin officielle de l’été pour la plupart d’entre nous et bien sûr, nous devons célébrer avec un cocktail personnalisé avant que l’hiver ne nous tombe dessus. Nous avons rassemblé quelques recettes ci-dessous pour bien organiser votre fonction de la fête du Travail.

Le Macallan Sour

Ingrédients:

The Macallan Double Cask 15 ans

20 ml de jus de citron

10 ml de sirop de cassonade

Blanc d’oeuf

Flotteur de xérès Oloroso

Méthode:

Secouez tous les ingrédients, sauf le xérès, dans un shaker rempli de glace.

Passer dans le verre sur glace.

À l’aide d’une cuillère de bar, étalez lentement le sherry sur le dessus du cocktail.

Oiseau chanteur

Ingrédients:

1 ½ oz de Tequila Blanco

1 once. Souci infusé St-Germain *

1 once. Jus d’ananas frais

Cuillère de mélange Purée de Poivrons Rouges

½ oz. Jus de citron vert frais

Compléter avec de l’eau gazeuse

Méthode:

Mettre tous les ingrédients dans un shaker sans soda, agiter avec de la glace, filtrer deux fois dans un verre Collins avec de la glace et garnir de soda.

*Recette St-Germain infusée au souci

2 tasses de St-Germain

1 gros souci frais (environ 10-15 pétales)

Méthode : Mélanger jusqu’à consistance lisse, filtrer dans une passoire à mailles fines.

Négroni ultime

Ingrédients:

1 oz de gin,

1 oz Martini & Rossi Riserva Speciale Rubino

1 oz Martini & Rossi Riserva Speciale Bitter

Méthode:

Ajouter le gin, Martini & Rossi Riserva Speciale Bitter, Martini & Rossi Riserva Speciale Rubino, dans un verre à mélange avec de la glace et remuer pendant 15 à 20 secondes jusqu’à ce qu’il soit bien refroidi. Filtrer dans un verre à whisky sur de la glace fraîche. Ajouter délicatement une orange et la torsader en guise de garniture. Servir et déguster.

Limonade Belvédère Framboise

Ingrédients:

2 oz. Vodka Belvédère

¾ oz. Jus de citron

¾ oz. Sirop simple

5 Framboises

Bière de gingembre

Méthode:

Mettre tous les ingrédients dans un shaker sauf la bière au gingembre et shaker avec de la glace. Filtrer et filtrer sur de la glace fraîche. Garnir de bière de gingembre garnir de menthe et de framboise.

Le code

Ingrédients

1 1/2 oz Cognac D’USSÉ VSOP

1 oz de liqueur d’amaretto

3 oz de jus d’ananas frais

Méthode: Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Secouer et filtrer dans un verre à whisky rempli de glace

champs de fraises

Ingrédients:

1 ½ oz Grey Goose Essences fraise et citronnelle

4 ½ onces d’eau gazeuse

+ Vermouth Doux Martini & Rossi

+ Roue de citron

Méthode: Rincer le verre à vin avec le Martini & Rossi Sweet Vermouth. Construire dans un verre à vin sur des glaçons. Garnir d’une rondelle de citron.

DeLeon Añejo Old Fashioned De Miel

Ingrédients

1 ½ oz DeLeon Añejo

Tequila

¾ oz de fleur d’oranger

Sirop de Miel

3 Traits d’Abricot Fumé

Bitter

Méthode

Ajouter tous les ingrédients dans un verre à mélange avec de la glace. Remuer vigoureusement jusqu’à refroidissement. Passer au-dessus d’un gros glaçon dans un verre. Twist un zeste d’orange sur la boisson pour libérer les huiles. Garnir d’un zeste d’orange et d’une cerise à l’eau de vie. Verrerie : Roches

Garniture : grand format, glaçon, zeste d’orange, cerise à l’eau-de-vie

DeLeón Blanco Pêche Mangue Margarita

Ingrédients

1 ½ oz – Tequila DeLeon Blanco

1 oz – Purée de pêche

½ oz – Purée de mangue

½ oz – Jus de citron vert frais

½ oz – Jus de citron frais

¾ oz – Sirop de nectar d’agave

Méthode

Rimrocks verre et remplir de glace. Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter et filtrer dans un verre à rebord rempli de glace. Garnir d’une rondelle de citron vert et d’une tranche de pêche fraîche.

Garnir

Tajin & Bordure de Sel, Tranches de Citron Vert & Pêche

Cocktail Charmeur du Sud

Ingrédients:

1 ½ Part D’USSÉ VSOP Cognac

2 parties de thé sucré

1 partie de limonade

Méthode

Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Agiter et verser dans un verre highball. Ajouter plus de glace. Vider dans un verre Highball avec une Lemon Wheel.

D’USSÉ That’s My Jam

Ingrédients:

2 volumes de Cognac D’USSÉ VSOP

1 cuillère à soupe de confiture d’abricot

1⁄2 part de jus de citron frais

1⁄2 partie d’arbuste d’ananas

1 brin de thym

top soda pétillant

Méthode

Dans un shaker, écrasez le thym, le jus de citron et l’ananas. Ajouter la confiture d’abricot, le D’USSÉ et la glace. Bien agiter et filtrer dans un verre à whisky rempli de glace pilée. Garnir de soda pétillant.