Célébrez des loisirs spéciaux, assistez à un festival d’automne ou d’Halloween et relevez le défi “manger un insecte”. – Section locale de Shaw

1) Le district de Forest Preserve du comté de Will organise le « Eat a Bug Challenge » de 10 h à 16 h du mercredi au samedi, de midi à 16 h jusqu’au 30 octobre, Hidden Oaks Nature Center, Bolingbrook. Essayez un grillon ou un ver de farine assaisonné. Des prix pour les personnes qui en essaient un. Gratuit, tout public. Drop-in. Pour plus d’informations, visitez reconnectwithnature.org.

2) La Gallery Seven, installée dans l’historique Gaylord Building à Lockport, accueille son exposition annuelle avec jury mettant en vedette uniquement des artistes de l’Illinois. “Illiart” présentera des œuvres de peintres, photographes et sculpteurs dans un large éventail de genres. Toutes les œuvres exposées sont proposées à la vente à des prix fixés par des artistes individuels. La galerie Seven est ouverte de midi à 17 h du jeudi au samedi et de midi à 15 h le dimanche. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations, composez le 815-483-4310 ou visitez galerieseven.net.

3) Le 40e Halloween Hollow annuel se tiendra vendredi, samedi et dimanche dans l’historique Yunker Park, 10824 La Porte Road, Mokena. Les caractéristiques comprennent un carnaval, des jeux et des activités pour enfants, un concours de costumes gratuit, un zoo pour enfants, un marché aux monstres, des spectacles, de la bière et des concessions. Pour une liste complète des heures d’événements et le calendrier des activités, visitez mokenapark.com.

4) Venez assister à «Une célébration des loisirs spéciaux» de 10 h à 14 h au centre communautaire Annerino, 201 Recreation Drive Bolingbrook. Tous sont invités à assister à cet événement adaptatif gratuit. Les activités comprennent la peinture à la lueur noire, le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis, le goalball, la musique et le mouvement, le baseball bip, le jeu d’argile sensoriel sur table, les dépistages de la vision, la thérapie équine avec caresses et toilettage de poneys et un bibliobus de la bibliothèque Fountaindale entièrement accessible. Une coupe de ruban aura lieu au début de l’événement à 9 h 45 pour la salle sensorielle de la Northern Will County Special Recreation Association au sein du centre communautaire Annerino. Inscrivez-vous sur célébrerspecrec.eventbrite.com.

5) L’église luthérienne de la résurrection à Channahon organise le Fall Family Fest de midi à 17 h samedi. Les activités comprennent des spectacles de groupes de jeunes locaux, des camions de restauration et des jeux et activités adaptés aux familles. De 14h à 17h, le groupe FUN DMC, basé à Springfield, avec Katey Kratz, originaire de Channahon, se produira. L’église est située au 25050 W. Eames St. à Channahon. Pour plus d’informations, composez le 815-467-6875 ou visitez resurrectionchannahon.org.

