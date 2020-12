Se blottir sur un canapé et regarder des films de Noël est un excellent moyen de faire vibrer l’esprit des fêtes. Regarder un film de vacances avec une tasse de chocolat chaud qui fait chaud au cœur est une partie si joyeuse de la saison. Bien sûr, il y a la décoration des arbres et la cuisson des biscuits. Cependant, un classique éprouvé choisi parmi une liste interminable de films de vacances donne le ton. Vous pouvez choisir parmi des comédies romantiques familiales, ringardes mais festives ou même penser à des films d’horreur de Noël. Mais, alors que la pandémie gâche les plans de Noël pour cette année, regarder des films apportera sûrement plus de confort que d’habitude.

Nous vous proposons quelques-uns de nos cours préférés pour les fêtes qui égayeront certainement votre humeur:

1. C’est une vie merveilleuse (1946)

Oui, cela peut sembler moins merveilleux pendant 120 des 130 minutes de ce film. C’est l’histoire d’un employé de banque malchanceux conduit au bord du suicide, avant qu’un ange stagiaire ne se présente pour lui faire penser autrement. Ce film de 1946 de Frank Capra est profondément épuisant sur le plan émotionnel mais aussi chaleureux, affirmant la vie, intemporel, drôle et un classique mérité. Le film a obtenu six nominations aux Oscars.

2. Seul à la maison (1990)

Trois décennies se sont écoulées depuis la sortie du film de Noël le plus regardé à une réponse tonitruante. Tant de gens aiment encore regarder Kevin McCallister, 8 ans, planifier son chemin et éliminer un cambriolage à domicile en déjouant adorablement les Wet Bandits. Vous apprenez certaines des tactiques d’autodéfense les plus inventives et étonnamment violentes à chaque fois que vous regardez ce classique.

3. Le chant de Noël Muppet (1992)

L’une des meilleures explications de l’allégorie festive de Charles Dickens est venue d’un groupe de marionnettes à l’éclatement sage. Michael Caine, dans le rôle d’Ebenezer Scrooge, a promis d’agir comme s’il travaillait avec la Royal Shakespeare Company ou toute bouffonnerie autour de lui qui a aidé sa tactique à fonctionner. Si vous souhaitez présenter à quelqu’un un conte de Noël classique, commencez par une comédie musicale mettant en vedette les emblématiques Muppets jouant les personnages de Dickens.

4. Miracle sur la 34e rue (1947)

Vous pouvez considérer ce film comme un joyau réconfortant, car il s’est avéré être un éternel favori de Noël, même des décennies après sa sortie. Le film de comédie dramatique de Noël américain de 1947 réalisé par George Seaton est basé sur une histoire de Valentine Davies. L’histoire du film tourne entre le jour de Thanksgiving et le jour de Noël et se concentre sur l’impact d’un magasin du Père Noël qui avoue être le vrai Père Noël. Miracle on 34th Street avec Maureen O’Hara, John Payne, Natalie Wood et Edmund Gwenn a remporté trois Oscars et a été préservé par The Academy Film Archive en 2009.

5. Comment le Grinch a volé Noël (2000)

Ce serait une parodie de Noël de ne pas inclure celui-ci sur la liste. Le film de comédie dramatique fantastique de Noël américain réalisé par Ron Howard s’est produit avec Jim Carrey qui a pris les devants. Le Grinch a obtenu un long métrage en direct avec ce conte de Noël fantaisiste adapté du livre du même nom du Dr Seuss en 1957. Il a remporté l’Oscar du meilleur maquillage ainsi que des nominations pour la meilleure direction artistique et la meilleure conception de costumes.