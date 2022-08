Célèbres séances de photos le long de la route 66 – Shaw Local

Les cent premiers kilomètres de la Route 66 ne sont que le début d’un road trip légendaire à travers le grand État de l’Illinois. Rejoignez-nous alors que nous explorons certaines des autres séances de photos célèbres, des reliques en bordure de route et des attractions incontournables qui vous attendent plus loin sur The Mother Road. Ici, nous mettons en évidence certains des arrêts amusants que vous trouverez entre Pontiac et Lincoln.

Arcadia : le musée américain des arcades jouables

107, rue S. Hamilton, McLean

www.vintagevideogames.com

Situé juste à côté de l’ancienne route 66 dans le petit village de McLean, vous trouverez un trésor de machines d’arcade et de flippers d’époque, toutes entièrement restaurées et prêtes à jouer. Ce complexe de divertissement sans prétention, situé dans des bâtiments reconvertis le long de la place de la ville de McLean, abrite une sélection tournante de jeux vintage issus de la collection de plus de 1 500 machines du propriétaire. Vous cherchez à découvrir des divertissements fidèles à l’époque de l’apogée de la Route 66 ? Dirigez-vous vers le bâtiment Pinball Paradise d’Arcadia, où vous trouverez plus de 35 flippers vintage prêts à vous permettre de mettre de la monnaie. Envisagez de passer la nuit dans les chambres, les suites ou les unités de luxe de l’hôtel Arcadia, toutes équipées de jeux d’arcade gratuits.

‘Tall Paul’ – Statue de hot-dog de Paul Bunyon

112 SW Arch St., Atlanta

www.atlantaillinois.org

En traversant Atlanta, dans l’Illinois, assurez-vous de prendre une photo avec le légendaire “Tall Paul”, une statue de 19 pieds inspirée de Paul Bunyon tenant un hot-dog géant. Cette célèbre attraction en bordure de route, l’un des titans classiques en fibre de verre de Muffler Men, est similaire dans sa conception au rétro-futuriste Gemini Giant de Wilmington. Ces géants publicitaires en fibre de verre moulé, nommés d’après les silencieux que les statues originales tenaient entre leurs mains, sont devenus un incontournable de l’Americana depuis leur invention au début des années 1960 par le constructeur de bateaux Steve Dashew et sa société International Fiberglass. Alors que des milliers de ces figures de Goliath étaient dispersées à travers le pays, peu de Muffler Men restants ont constitué la base de fans bien-aimée de “Tall Paul”.

Le plus grand wagon couvert de séparateur de rails au monde

1750 Cinquième rue, Lincoln

www.destinationlogancountyil.com

Juste en bas de la route à Lincoln, vous trouverez une autre attraction routière plus grande que nature : le plus grand wagon couvert de séparateur de rails au monde. Ce mastodonte en bois de 24 pieds de haut est conduit par nul autre qu’Abraham Lincoln. Curieusement, sa statue tient un livre dans une main et les rênes du chariot dans l’autre, ce qui en fait une séance photo humoristique. Situé sur la pelouse du Best Western Lincoln Inn, le wagon couvert Railsplitter est officiellement reconnu par le « Livre Guinness des records du monde » comme le plus grand wagon couvert au monde. Pour encore plus de plaisir en flashback, rendez-vous à la salle à manger Tropics à proximité. Le restaurant classique Route 66 dispose d’une enseigne au néon magnifiquement restaurée.