Célébrer les fêtes avec un petit budget

La saison des fêtes bat son plein et cette année, certains Canadiens adoptent une approche différente des festivités annuelles après que des taux d’inflation élevés ont plané sur la majeure partie de 2022.

Une étude récente a expliqué comment la plupart des Canadiens choisissent non seulement de dépenser moins cette année pour le magasinage des Fêtes, mais aussi de dépenser de manière stratégique.

Pour Daniel Robert, 58 ans, c’est exactement l’approche que lui et sa femme ont adoptée cette année alors qu’ils s’adaptent. leur budget en vue de leur retraite.

“Nous avons commencé en été. Chaque fois que quelque chose était en vente, je pensais:” Cela fera un excellent cadeau de Noël pour tel ou tel, c’est en vente à 40% de réduction. Vous savez, nous devions faire ces choses à l’avance”, a déclaré Robert à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 1er décembre.

En plus de réduire les cadeaux, Robert dit qu’il a dû réduire ses projets de voyage en raison des prix élevés de l’essence là où il vit à Temiskaming Shores, en Ontario.

Étant donné les limites du système de transport en commun dans le Nord de l’Ontario, Robert et sa femme dépendent fortement de leur véhicule pour se déplacer. Comme la plupart des Canadiens, le couple s’est familiarisé avec la douleur à la pompe cette année, et Robert dit qu’ils choisissent de rester à la maison pendant la majeure partie des vacances et de ne rendre visite qu’à la famille qui vit à proximité.

Cependant, cela ne l’empêche pas de continuer à voir sa famille à l’extérieur de Temiskaming Shores, car il dit qu’il utilisera un hack qu’il a appris tout au long de la pandémie pour passer du temps avec sa famille : une webcam.

“Ce sont toutes de petites choses que vous pouvez faire qui s’additionnent pour avoir toujours le même Noël du passé, mais vous ne dépensez pas autant”, a-t-il déclaré.

GARDER LA SIMPLE

Gertie Riemer, de Kincardine, en Ontario, dit que cette année, elle a tout fait pour rester simple.

L’enseignante à la retraite de 64 ans dit qu’elle fabriquera des cadeaux à offrir à ses amis et à sa famille en créant des paniers-cadeaux avec des articles qui, selon elle, sont plus utiles, comme de la nourriture.

“Cela se résume à : de quoi avons-nous vraiment besoin et sur quoi ferions-nous des folies si nous le pouvions. C’est pourquoi j’ai acheté des chocolats, des friandises spéciales, des cafés et des thés qui ressemblent à des folies”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview en novembre. 26.

De plus, Riemer dit qu’elle réduit l’achat de tout décor saisonnier pour sa maison et utilisera des décorations naturelles, comme des pommes de pin, qu’elle pourra utiliser même après la saison des fêtes.

“Je pense que vous pouvez y trouver un aspect positif lorsque vous regardez simplement un peu plus près autour de vous, afin que vous puissiez être créatif et que cela ne coûte rien”, a-t-elle déclaré.

Au cours des trois dernières années, Riemer et sa famille avaient prévu de réduire leurs effectifs, et après s’être installés dans une maison plus petite cette année, dit-elle, cela a atténué beaucoup de stress financier.

Néanmoins, elle dit qu’elle est familière avec l’ajustement de son budget et avec les difficultés financières auxquelles les Canadiens ont été confrontés cette année.

“Nous voyons cela depuis quelques années maintenant, surtout après 2008 avec les premiers gros problèmes économiques que nous avons eus. Nous devons nous pardonner et pardonner aux autres tout au long de cela et rester simple, pas cher”, a-t-elle déclaré.

Riemer espère que cette année, les Canadiens, en particulier les parents, ne seront pas trop durs envers eux-mêmes pour ne pas être en mesure de faire des folies sur des cadeaux somptueux pour leur famille. En fin de compte, la plupart des célébrations des fêtes consistent à passer du temps de qualité ensemble, dit-elle.

“Soyez juste gentil avec vous-même et c’est bien de vous simplifier la vie, et c’est là, pour moi, que vous pouvez vous sentir heureux, pas entouré de toutes ces factures après coup et de regrets.”