Célébrer les arts d’Asie du Sud à Lake Country

Un festival célébrant tout ce qui est sud-asiatique arrive à Lake Country en septembre.

Le premier festival d’art sud-asiatique de ce type mettra en vedette de la poésie, une galerie d’art, des vendeurs locaux, de la nourriture et des boissons.

Le public peut profiter des performances musicales de la chanteuse et poétesse punjabi Robyn Sandhu et d’un duo de frères de Kelowna, les Kandola Bros.

Les billets pour lève-tôt seront mis en vente le 15 août.

L’événement aura lieu de 15 h 30 à 21 h le 17 septembre au Creekside Theatre.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

FestivalLac Pays