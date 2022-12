Célébrer le pouvoir de l’éducation pour changer des vies – Shaw Local

Au fil des ans, j’ai parlé et écrit fréquemment sur « le pouvoir de l’éducation de changer des vies ». Ma croyance dans le pouvoir de l’éducation pour changer des vies m’a été inculquée très tôt par mes parents, qui ont tous deux eu la chance d’obtenir des diplômes universitaires. Cette conviction m’a motivé à poursuivre une carrière dans l’enseignement supérieur, en particulier dans le cadre d’un collège communautaire. Et il a été si gratifiant d’être personnellement témoin du pouvoir de l’éducation pour changer la vie de nos étudiants, employés et membres de la communauté.

En tant que collège communautaire, les liens que nous établissons et développons sont essentiels pour créer des moments déterminants qui changent le chemin de la vie de nombreuses personnes et de leurs familles dans et autour de notre district. À Waubonsee, nous travaillons toujours pour améliorer l’environnement d’apprentissage et la qualité de vie de nos étudiants et de nos communautés, desservant plus de 450 000 résidents dans 22 municipalités. Et nous continuons à le faire de la manière la plus abordable possible en maintenant des frais de scolarité et des frais peu élevés et en offrant des centaines de bourses.

Il a été si gratifiant d’être témoin de tous les progrès que nous avons réalisés pour atteindre des objectifs de transformation visant à assurer l’équité à nos étudiants diversifiés et historiquement mal desservis en nous efforçant de faire en sorte que tous les membres de notre communauté universitaire se sentent accueillis, valorisés et respectés. Et nous construisons également des relations plus solides avec nos plus de 40 000 anciens élèves pour établir des liens, créer de la valeur, soutenir la croissance des connaissances et produire toute une vie d’opportunités éducatives.

Ce fut un honneur et un privilège d’être président du Waubonee Community College pendant 21 ans et demi et d’être membre de la famille Waubonee pendant près de 34 ans. Alors que je me prépare à entrer dans une nouvelle étape de la vie appelée retraite, je suis ravi de voir comment Waubonse continuera à se renouveler et à se transformer pour s’assurer que les étudiants sont en mesure d’atteindre leurs propres objectifs uniques et de créer un plus grand impact dans notre communauté et au-delà.

Alors que cette année touche à sa fin, je suis rempli de profonde gratitude, de joie et d’appréciation pour les nombreux étudiants, anciens élèves, employés, administrateurs et membres de la communauté qui ont contribué à faire des espoirs et des rêves d’innombrables vies une réalité. Merci! Je vous adresse, à vous et à vos proches, mes meilleurs vœux pour une année 2023 remplie de succès et de joie !

• Christine J. Sobek est présidente du Waubonsee Community College.