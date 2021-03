Ramona Quimby est l’un des personnages de livres pour enfants les plus appréciés de tous les temps. | HarperCollins

Beverly Cleary est décédée à 104 ans. Ses livres de Ramona Quimby nous ont donné l’un des personnages les plus pointus de la littérature enfant américaine.

«Ne vous inquiétez pas, Ramona,» dit Mme Quimby. « Je vous y emmènerai dans beaucoup de temps. » « Je suis ne pas harceler », protesta Ramona, qui n’avait jamais voulu harceler. Elle n’était pas une adulte au ralenti. C’était une fille qui ne pouvait pas attendre. La vie était si intéressante qu’elle devait découvrir ce qui se passait ensuite.

Ramona Quimby n’était pas censée être un personnage principal, pas au début. Elle est apparue pour la première fois comme un personnage mineur dans le Henry Huggins livres de l’auteur bien-aimée pour enfants Beverly Cleary. Mais quand Cleary est décédé jeudi à 104 ans, Ramona est restée sa création la plus emblématique.

« Il m’est venu à l’esprit que tous les enfants semblaient n’être que des enfants », se souvient Cleary. C’était en 1950 et Cleary était bibliothécaire scolaire, écrivant son premier livre, à la demande d’un petit garçon qui marcha vers elle et lui demanda: «Où sont les livres sur les enfants comme nous?

Henry Huggins et les nombreux livres qui suivirent étaient censés être un antidote aux histoires pour enfants sucrées et sentimentales qui étaient à la mode dans les années 1950; Cleary écrivait sur de vrais enfants. Et les vrais enfants ont parfois des frères et sœurs, bien sûr – alors Cleary a inventé Ramona, la sœur cadette de l’ami et voisin de Henry Beezus.

Mais Ramona, cette boule d’énergie et d’excitation imparable, n’était pas prête à rester inactive en tant que personnage mineur. Elle a exigé ses propres histoires.

La première est venue de 1955 Beezus et Ramona, l’histoire de la pauvre soeur aînée Beezus, qui veut juste s’asseoir tranquillement et broder des maniques. Au lieu de cela, elle est obligée d’interférer sur Ramona, essayant et surtout échouant de l’empêcher de cuire ses poupées avec son gâteau d’anniversaire (afin qu’elle puisse s’entraîner à être la sorcière dans Hansel et Gretel) ou prendre une seule bouchée de chaque pomme de la maison (car la première bouchée a toujours le meilleur goût).

C’est une dynamique similaire à celle qui avait si bien fonctionné dans le Henry Huggins livres, où le personnage principal veut que la vie soit calme et ordonnée (Henry, Beezus), mais se retrouve aux prises avec un acolyte perturbateur et indiscipliné qui traîne le chaos dans son sillage (le chien de Henry Ribsy, Ramona). Finalement, cette dynamique devient insatisfaisante, car il vous reste un personnage principal purement réactif et un personnage secondaire qui est bien meilleur pour conduire une histoire.

Ramona Quimby fait partie du panthéon des héroïnes indisciplinées éclairées par les enfants

Donc avec les années 1968 Ramona le ravageur, Ramona entre sous les projecteurs pour la première fois. Elle devient une protagoniste à part entière, rejoignant le panthéon des héroïnes indisciplinées, perturbatrices et garçon manqué du gamin allumé: Laura Ingalls, Harriet the Spy, Jo March et d’autres filles en désordre qui fonctionnent comme des boules de démolition marchant vers le statu quo.

De Beezus et Ramona aux années 1999 Le monde de Ramona (le dernier des Ramona livres), Ramona s’écrase à travers les plafonds, jette ses chaussures sur des chiens effrayants, écrase des œufs dans ses cheveux, se peint le nez en noir avec du mascara et presse un tube entier de dentifrice dans le lavabo de la salle de bain. Elle n’agit jamais par méchanceté – Ramona est parfois en colère mais jamais cruelle – mais plutôt par pure curiosité et enthousiasme pour la vie.

Une partie du plaisir de lire sur Ramona vient de la profonde satisfaction qu’elle obtient de toutes ses farces. Il ne m’est jamais venu à l’esprit quand j’étais enfant de vouloir presser un tube entier de dentifrice (j’étais un Beezus), mais quand Ramona regarde le tube et pense: « Comme il avait l’air lisse et brillant avec une seule petite bosse là où quelqu’un avait pressé une fois, « et enfin cède à la tentation, je comprends l’appel à un niveau profond et viscéral.

Tandis que Ramona serrait, « la pâte s’enroulait, tourbillonnait et montait dans le lavabo. Ramona a décoré le monticule avec des roses de dentifrice comme s’il s’agissait d’un gâteau d’anniversaire de dentifrice. » Qui ne serait pas voulez faire preuve de créativité avec du dentifrice après avoir lu cela?

Le confort du monde de Ramona lui donne de la place pour jouer

Bien sûr, alors que les héroïnes indisciplinées allumées par des enfants peuvent être très perturbantes, elles ne franchissent jamais la ligne de menace. Au lieu de cela, ils sont toujours nichés dans une vie domestique chaleureuse et nourrissante. Laura Ingalls a sa variété de petites maisons, Harriet the Spy a sa routine chaleureuse avec Ole Golly dans l’Upper East Side, Jo March a Orchard House et Marmee – et Ramona Quimby a la maison sur Klickitat Street.

Ramona se vautre assez dans la sécurité de sa maison et de sa famille. C’est tout aussi satisfaisant pour elle de se délecter d’un nouveau pyjama frais que de faire des roses au dentifrice: « Oh, comme elles étaient douces et chaudes et douillettes, comme la fourrure d’un bébé lapin », pense-t-elle en les mettant sur. Outre les pyjamas, il y a des hamburgers à manger, «moelleux et juteux», et toujours consommés «rapprochés dans un stand [that] «Il y a des lits avec des« draps blancs propres »et des câlins avec sa mère, qui a toujours« une bonne odeur de vêtements propres et de savon parfumé ». Les farces de Ramona peuvent être excitantes, désordonnées et bruyantes en partie parce que sa maison et sa famille sont là pour fournir une toile de fond fiable, propre et calme.

Les problèmes financiers des Quimbys sont le ventre sombre de la Ramona livres

Mais aussi profondément douillets que soit la maison de la rue Klickitat, les Quimbys ont leurs ennuis. Derrière le récit clairvoyant de Ramona sur sa vie de famille se cache ce qui pourrait, si on le raconte du point de vue de ses parents, être une tragédie domestique. Le père de Ramona, qui a abandonné l’école après la naissance de Beezus, passe la plupart des sept Ramona des livres qui entrent et sortent des emplois qu’il déteste. Il retourne brièvement à l’école pour devenir professeur d’art – mais ensuite Mme Quimby tombe à nouveau enceinte et il retourne au travail, il ne peut pas supporter.

Pendant ce temps, Mme Quimby fait des allers-retours entre rester à la maison avec ses enfants et travailler à temps partiel, et selon le livre, elle est soit fatiguée et stressée d’avoir gardé deux jeunes enfants et de travailler un travail de bureau ou s’ennuie de son crâne. d’être coincé à la maison. Au moment où nous atteignons Le monde de Ramona, elle est de retour à la maison et rejoint sans relâche un club de lecture pour tenter de «faire travailler son cerveau».

La conscience croissante de Ramona du malheur de ses parents crée le ventre émotionnel des livres: elle ne sait pas exactement pourquoi, exactement, ses parents continuent de rentrer à la maison fatigués et grognons et lui ordonnent de nettoyer sa chambre, mais le fait que cela la blesse profondément. Cela ajoute également des enjeux émotionnels à la convivialité confortable de son monde, ce qui l’empêche de devenir écoeurante.

Si les problèmes financiers des Quimbys mettent leur famille en danger, cela les rend encore plus férocement protecteurs. Et au fur et à mesure que les livres se développent, Ramona assume de plus en plus la responsabilité de garder tout le monde heureux, passant d’essayer de ne pas contrarier Beezus dans ses premiers livres à s’occuper fièrement de sa propre petite sœur. Le monde de Ramona. La chaleur et le confort de la famille Quimby sont une oasis de calme contre l’incertitude du reste de la vie des Quimbys adultes – et cela donne à Ramona la liberté dont elle a besoin pour se déchaîner.

C’est, en fin de compte, le bonheur de la Ramona Quimby livres: un espace sûr et joyeux, et une petite fille qui s’y déchaîne. C’est ce qui fait des livres des classiques incontestés.

Merci pour tout, Beverly Cleary.