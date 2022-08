Célébrer l’art dans la communauté avec le Carr’s Landing Art Tour

John Waite avait plusieurs peintures exposées et disponibles à l’achat lors du Carr’s Landing Art Tour 2022 (Brittany Webster – the Calendar)

Le Carr’s Landing Art Tour 2022 a terminé ses deux week-ends dimanche 7 août.

Parmi les artistes présentés figuraient le sculpteur sur métal Doug Alcock, le peintre et sculpteur Chris Malmkvist, le duo de peintres père-fils John et Wesley Waite, l’artiste bijoutier Dale Harris, la peintre Laine Lowe, la peintre Virginia May Brown et l’artiste littéraire Alan R. Warren.

La tournée a eu lieu les 30 et 31 juillet et les 6 et 7 août dans un certain nombre de propriétés le long de Commonage Road et des rues adjacentes, soit au domicile, soit au studio de l’artiste vedette.

La visite autoguidée était gratuite avec des pièces disponibles à l’achat à chaque arrêt.

Apprenez-en plus sur les artistes présentés cette année et trouvez des échantillons de leur travail ici.

artisteauteurLivresLake Country