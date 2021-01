Un spécial télévisé aux heures de grande écoute – mettant en vedette Tom Hanks, Demi Lovato, Justin Timberlake et Jon Bon Jovi – a accueilli le nouveau président américain Joe Biden et son adjoint Kamala Harris.

Célébrer l’Amérique, diffusée à travers les États-Unis sur plusieurs canaux simultanément et en ligne, a inauguré une nouvelle ère lorsque Donald Trump a quitté ses fonctions, soulignant la force de l’unité dans les temps difficiles.

Avec une liste d’invités comprenant la royauté d’Hollywood, les légendes musicales et les favoris de la pop, Sky News revient sur les meilleurs morceaux de l’émission étoilée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Lady Gaga et J Lo se produisent à l’inauguration



Bruce Springsteen

« The Boss » a ouvert la soirée avec ce qu’il a appelé « une prière pour notre pays », en chantant Land Of Hope And Dreams avec sa guitare acoustique sur les marches du Lincoln Memorial.

L’homme de 71 ans a plaisanté sur la froideur de la nuit à Washington DC, avant de crier le numéro de rock, célébrant un nouveau départ.

Les paroles poignantes incluent: « Laissez derrière vous vos chagrins, Que ce jour soit le dernier, Demain, il y aura du soleil, Et toutes ces ténèbres passées. »

Image:

Bruce Springsteen a plaisanté sur le temps froid à Washington. Pic: AP



Tom Hanks

le Étoile primée aux Oscars était l’hôte de la soirée, vêtu d’un costume sombre et frappant un ton convenablement sombre au début de la procédure.

Offrant des remarques sages sur les récentes « divisions profondes et une rancœur troublante » en Amérique, l’homme de 64 ans attendait avec impatience Joe Biden’s présidence promettant que « le rêve de l’Amérique n’a pas de limite ».

Je pense que c’est une terrible ironie qu’après avoir survécu à toutes ces années sur cette île tropicale, Tom Hanks va mourir de froid au milieu d’une grande ville – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 21 janvier 2021

Quelqu’un, s’il vous plaît, donnez à Tom Hanks un manteau et une tasse de chocolat chaud. – Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 21 janvier 2021

Mais malgré ses sages paroles, de nombreux téléspectateurs étaient plus préoccupés par le bien-être de Hanks que par son discours, appelant à la star – qui a combattu COVID-19 l’année dernière – «mettre un manteau chaud».

Un utilisateur spirituel de Twitter a plaisanté en disant qu’en dépit du fait qu’il avait joué un épave de navire Chuck Noland dans le film Cast Away de 2000, l’acteur faisait maintenant face à une hyperthermie au milieu de Washington DC.

Image:

Un Tom Hanks à l’air froid anime les débats des célébrités de la nuit. Pic: PA



Jon Bon Jovi

Bascule Bon Jovi a canalisé les Beatles, avec une version acoustique de leur classique Here Comes The Sun.

Le hit de 1969 a été joué avec un violon, une guitare et un tambourin enjoué au bout d’une jetée en bois ensoleillée à Miami.

Bon Jovi avait déjà partagé son enthousiasme d’avoir été invité à se produire lors de l’événement, en tweetant: « Je suis très honoré de faire partie de l’inauguration présidentielle demain aux côtés de tant de personnes incroyables. »

Image:

Jon Bon Jovi a chanté sur un embarcadère embaumé de Miami. Pic: AP



Justin Timberlake

le nouveau papa a rendu son hommage d’inauguration avec l’aide de l’auteur-compositeur-interprète Ant Clemons, le duo interprétant Better Days.

Prenant dans la rue à l’extérieur de Stax Records à Memphis, Tennessee, ils ont été soutenus par un groupe socialement éloigné et une chorale de gospel.

Malgré l’accueil de son deuxième enfant avec sa femme Jessica Biel il y a quelques jours à peine, un Timberlake à l’allure enjouée a ouvert la voie à travers les rues vides de la ville, ce qui a lancé le duo et fait quelques mouvements pour démarrer.

Image:

Justin Timberlake et Ant Clemons se produisent dans la rue. Pic: AP



Foo Fighters

Le chanteur de Foo Fighters, Dave Grohl, a dédié la chanson du groupe – Times Like These – à sa mère Virginia Grohl, qui a enseigné dans une école publique pendant 35 ans.

Le chanteur a rendu hommage à la profession en déclarant: « Cette année, nos enseignants ont été confrontés à des défis sans précédent, mais grâce à leur dévouement et à leur créativité, ils ont fait face à ces défis. »

L’air maussade a été interprété devant un fond violet profond, avant de faire basculer une tempête et de livrer un solo de guitare et une finale de batterie dignes d’un mosh.

Image:

Dave Grohl s’est ébranlé et a rendu hommage à sa mère. Pic: AP



Lin Manuel Miranda

Depuis New York, le créateur de Hamilton et la star de Mary Poppins ont lu un poème comme contribution au spectacle.

Miranda a récité le poète irlandais Seamus Heaney The Cure At Troy, un morceau préféré de M. Biden.

La ligne «croire aux miracles» a brillé, avec la voix de M. Biden se joignant aux acteurs pour la fin de la restitution.

Image:

Lin-Manuel Miranda est devenu poétique avec l’aide de Biden. Pic: AP



John legend

Coup d’envoi d’acapella devant le Lincoln Memorial, Légende s’est accompagné au piano pour interpréter le classique Feeling Good de Nina Simone en 1965.

Le joueur de 43 ans était soutenu par un big band et ceinturait le classique de Broadway.

Présentateur Chrissy Teigen – qui a récemment partagé son enthousiasme d’être suivie par le compte Twitter officiel @POTOS – était là pour soutenir son mari, avec leurs enfants Luna et Miles.

Demi Lovato

Le joueur de 28 ans a interprété le hit de Bill Withers, Lovely Day dans un studio lumineux de Los Angeles.

Elle était soutenue par une foule de médecins et d’infirmières, qui jouaient des instruments et dansaient sur un grand écran derrière elle pendant qu’elle chantait.

Le nombre optimiste a mis M. Biden et sa famille debout à la Maison Blanche, alors qu’ils le regardaient sur une télévision devant un feu rugissant.

Lovato a tweeté plus tard en l’appelant une « nuit inspirante » qu’elle « n’oublierait jamais ».

Katy Perry

Un majestueux Poiré a clôturé la soirée en interprétant son hit Fireworks de 2010 sur les marches du mémorial.

Vêtue d’une robe crème longue au sol, des feux d’artifice illuminaient tout le ciel derrière elle alors qu’elle chantait.

La nouvelle-maman a été acclamée par son fiancé, l’acteur Orlando Bloom, qui a accouru pour lui donner un baiser alors qu’elle terminait sa chanson, en lui disant: « C’était incroyable ».

Image:

Katy Perry a donné un coup de fouet au spectacle Celebrating America – avec Orlando Bloom qui l’a encouragée depuis la ligne de touche. Pic: AP



La soirée musicale a suivi la cérémonie d’inauguration de M. Biden plus tôt dans la journée, avec des contributions musicales dirigées par Lady Gaga et Jennifer Lopez.

Gaga a ouvert la voie en chantant l’hymne national américain – tout en portant une broche colombe de la taille d’une colombe réelle – et Lopez a chanté un mélange de This Land is Your Land et America the Beautiful dans une tenue crème habillée de diamants et de perles.