Lundi, Hubbard est devenu le premier athlète ouvertement transgenre à participer à des Jeux olympiques lorsque le poids super-lourd néo-zélandais a participé à l’arraché féminin de +87 kg à Tokyo 2020.

Hubbard n’a pas réussi à enregistrer un poids sur trois tentatives, ce qui a mis fin à tout espoir de qualification malgré l’épaulé-jeté qui reste à disputer.

L’inclusion de Hubbard au Japon a été très controversée, certains pensant que l’homme de 43 ans, qui est passé à une femme de 35 ans, représentait un « le triomphe de l’inclusivité », tandis que d’autres ont simplement déclaré que Hubbard était un « homme blanc d’âge moyen millionnaire » prendre les titres des femmes.

Un tweet du géant des articles de toilette Dove, anciennement reconnu comme une marque adaptée aux femmes, en réponse à un tweet de GLAAD, l’ONG de surveillance des médias d’acceptation des LGBT, a récemment refait surface et suscité la colère de ceux-là mêmes qu’elle prétendait représenter – les femmes.

« L’histoire est en marche. Félicitations à Laurel! Voici une plus grande représentation des trans dans le sport », Le compte de Dove a écrit le 20 juillet, en réponse à un tweet de GLAAD mentionnant que Hubbard est « le premier transgenre à se qualifier parmi 54 000 olympiens et paralympiens au cours des 17 dernières années » et signé avec « Les personnes trans ont leur place dans le sport. »

La membre du parti conservateur britannique Jackie Doyle-Price a été la première à exprimer son mécontentement en tweetant : « Alors il n’y aura plus de Dove pour moi. Ce qui est dommage car j’ai toujours associé leurs produits à des messages positifs pour les femmes. »

Le tweet de Doyle-Price a ensuite déclenché une réaction de la part d’autres femmes, dont l’ex-membre du parlement européen Belinda de Lucy qui a écrit : « Dove, célébrant la fin du sport féminin ?

« Seulement les catégories masculines et mixtes en haltérophilie, les femmes n’ont plus de catégorie maintenant et Dove est comme YAY !! Félicitations ! Déclaration audacieuse, ne faites-vous pas que des savons ? [sic] une autre marque plus « féminine » pour le moment. »

La doctorante en histoire Lottie Lewis a déclaré : « Je suis client de Dove depuis des années, pas plus. Pourquoi répondez-vous à ce groupe avec un message si politique !

« Vous pensez qu’un homme blanc d’âge moyen millionnaire prend facilement des titres de jeunes [women of color] au sommet de leur art est en ligne avec les valeurs de votre marque ? »

Un autre utilisateur de Twitter a commenté : « Votre signal de vertu vient de vous perdre un client. Le sport féminin est pour les femmes, pas pour les tricheurs masculins médiocres. Ps. Je ne suis pas contre la représentation des trans dans les sports juste dans la bonne catégorie – nos sports sont basés sur le sexe et non le genre. »

Après un voyage très couvert à Tokyo entouré de controverses, Hubbard n’a pas réussi à enregistrer un seul ascenseur dans la compétition. Après l’échec, Hubbard a exprimé l’espoir que l’inclusion serait « une petite partie de l’histoire ».

« Alors que nous entrons dans un monde nouveau et plus compréhensif, les gens commencent à se rendre compte que les gens comme moi ne sont que des gens. Nous sommes humains et en tant que tels, j’espère que le simple fait d’être ici est suffisant », Hubbard a déclaré, a rapporté Reuters.