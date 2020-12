«Julile I, Parktown, Johannesburg» (2016)

«Je réécris une histoire noire, queer et trans visuelle de l’Afrique du Sud pour que le monde connaisse notre existence, notre résistance et notre persévérance», déclare Zanele Muholi.

Retardée par les restrictions de coronavirus, la plus grande exposition du photographe s’ouvre enfin à la galerie Tate Modern de Londres mercredi.

«Nous sommes prêts depuis début novembre», a déclaré avec enthousiasme le conservateur principal de la Tate Yasufumi Nakamori à la BBC.

« En tant que Japonais d’âge moyen, avoir accès au travail de Muholi a transformé ma façon de voir le monde. Ces photographies sont si saisissantes, belles et dynamiques. Mais les expériences vécues par les sujets sont tout aussi importantes. »

«Ntozakhe II, Parktown» (2016)

Muholi, qui n’est pas binaire, décrit leur travail comme un activisme visuel.

« Je crois que je ne peux pas simplement utiliser la photographie pour les beaux-arts, cela devrait aller plus loin », a déclaré Muholi à la BBC précédemment. « Nous devrions utiliser n’importe quelle méthode pour être là pour parler de tout ce qui est injuste qui se passe dans nos espaces. »

« Qiniso I, Les voiles, Durban » (2019)

Les autoportraits de la série Somnyama Ngonyama qui est zoulou pour « Hail, the Dark Lioness » utilisent des accessoires pour signifier le contrôle, la violence et la marginalisation auxquels les femmes noires ont été soumises en Afrique du Sud.

« Bester I, Mayotte » (2015)

Les portraits d’autrui de Muholi sont conçus dans un esprit de collaboration. Beaucoup de sujets vous fixent avec leur regard et offrent leurs propres témoignages écrits de défi, de joie et d’individualité.

« Lungile Cleo Dladla, KwaThema, salle communautaire, Springs, Johannesburg » (2011)

«Busi Sigasa, Braamfontein, Johannesburg» (2006)

La défunte poète et militante Busi Sigasa, décédée à l’âge de 25 ans, figure dans l’exposition aux côtés de son poème Remember Me When I’m Gone.

«Car j’ai… écrit des histoires pour que les nations les lisent, je me suis tenu sans crainte et j’ai raconté mon histoire. J’ai souri et salué sans juger, j’ai influencé la vie positive des malades. J’ai semé des graines d’espoir pour les désespérés», commence-t-il.

Ailleurs, de nombreuses photos évoquent l’importance de la communauté.

« Katlego Mashiloane et Nosipho Lavuta, Ext. 2, Lakeside, Johannesburg » (2007)

« Mlle D’vine II » (2007)

« C’est mon souhait institutionnel d’amener le public de la diaspora africaine à Londres pour voir l’exposition de Muholi, ainsi que les personnes LGBTQIA + de couleur », déclare le commissaire Nakamori, « et 500 billets gratuits seront distribués par UK Black Pride. »

«Roxy» (2017)

«Yaya Mavundla, Parktown, Johannesburg» (2014)

La baisse du nombre de visiteurs en raison des restrictions sur les coronavirus a incité les galeries Tate à supprimer plus de 300 emplois, ce qui, selon les syndicats, affecte de manière disproportionnée les travailleurs moins bien payés et d’origine noire ou minoritaire.

Alors, comment ce carré avec son engagement déclaré en faveur de l’inclusivité? Nakamori dit que la Tate a un groupe de travail sur l’égalité raciale et «prend au sérieux cette tâche de créer un espace plus égalitaire pour les travailleurs, les participants et le public.

«Il est vrai que les employés les moins bien payés qui travaillent en première ligne, par exemple au restaurant, sont plus diversifiés que le groupe de conservateurs de la Tate, mais je pense que cela change.

« Nous sommes pleinement conscients que nous devons changer cette culture dominante blanche-européenne dans l’institution. »