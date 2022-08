Célèbre portrait de Winston Churchill porté disparu d’un hôtel d’Ottawa dans un vol d’art présumé

L’un des portraits les plus célèbres de Winston Churchill est absent du salon de lecture du Château Laurier, mais depuis combien de temps il a disparu est un mystère.

Un membre du personnel de l’hôtel du centre-ville d’Ottawa a découvert vendredi soir que le portrait accroché au mur était une réplique, et non l’original installé en 1998, lorsqu’ils ont remarqué que son cadre ne correspondait pas à ceux des cinq autres portraits dans la pièce. qui ont également été prises par le photographe Yousuf Karsh.

Karsh, l’un des photographes portraitistes les plus célèbres du 20e siècle, a pris la photo en 1941 lorsque le premier ministre britannique de l’époque était à Ottawa pour s’adresser au Parlement pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jerry Fielder, le directeur du domaine de Karsh, a reçu samedi un appel du directeur général du Château Laurier. Avec son aide, ils ont pu déterminer que ce qui était actuellement suspendu dans l’hôtel était un faux.

Le travail qui devait être là a été réalisé à partir du négatif et signé par Karsh, mais Fielder, qui a été embauché pour la première fois par Karsh en tant qu’assistant en 1979, a demandé à recevoir une copie de la signature sur cette pièce et a dit qu’il savait instantanément c’était un faux.

“Ce n’était pas sa signature”, a déclaré Fielder.

L’hôtel a ensuite contacté la police d’Ottawa, qui a déclaré à CBC qu’elle enquêtait sur le vol potentiel.

Michel Prévost, président de La Société d’histoire de l’Outaouais, a déclaré qu’il ne savait pas combien valait le portrait, mais qu’aucune impression du travail de Karsh n’a été autorisée depuis que ses négatifs ont été donnés à Bibliothèque et Archives Canada dans les années 1990.

“C’est comme un film”, a déclaré Prévost. “Célèbre hôtel, et vous avez la sécurité. Et l’un des portraits les plus précieux de votre collection a été volé.”

L’histoire de Karsh au Château Laurier

Karsh avait une longue histoire dans l’hôtel – lui et sa première femme y ont vécu pendant 18 ans et il a eu son studio dans le bâtiment jusqu’en 1992, a déclaré Prévost.

L’hôtel dit posséder 15 œuvres originales, dont six, dont le portrait de Churchill, se trouvaient dans le salon.

Les cinq autres ont récemment été retirés jusqu’à ce qu’ils puissent être correctement sécurisés, selon un communiqué de l’hôtel Fairmont.

“Nous sommes profondément attristés par cet acte effronté. L’hôtel est incroyablement fier d’abriter cette superbe collection Karsh, qui a été installée en toute sécurité en 1998”, indique le communiqué.

Le photographe portraitiste Yousuf Karsh est montré dans son studio d’Ottawa avec une exposition qu’il a créée de la reine Elizabeth sur cette photo du 21 décembre 1988. (Ron Poling/La Presse Canadienne)

Le lion rugissant’s futur incertain

Karsh, originaire d’Arménie, a élu domicile à Ottawa de 1924 jusqu’aux années 1990. Il a pris des photos de 14 312 personnes au cours de sa carrière, selon Fielder, qui dit que ce portrait de Churchill l’a propulsé sur la scène internationale.

Fielder dit que la photo, connue sous le nom de Le lion rugissanta changé la vie de Karsh et a un héritage durable – c’est toujours l’image sur le billet de 5 £ de la Banque d’Angleterre.

Une partie de l’appel pourrait être l’histoire derrière la séance photo. Churchill ne voulait pas que sa photo soit prise, mais a autorisé Karsh à prendre une photo. Pour tirer le meilleur parti de la prise de vue, Karsh a retiré le cigare des lèvres de Churchill et l’a surpris en train de lui faire un regard noir.

“Puis il a dit:” Vous pouvez en prendre un de plus. Et puis il souriait et avait l’air très gentil. Mais c’est Le lion rugissant photographie qui est devenue célèbre dans le monde entier », a déclaré Fielder.

“C’était une période très incertaine au Canada, aux États-Unis et dans le monde et je pense que le portrait montre de la détermination et de la force. Je pense que cela a donné du courage aux gens.”

Le destin de Le lion rugissant photographie est incertaine, car elle aurait pu disparaître à tout moment au cours du quart de siècle qui s’est écoulé depuis son installation.

Retirer l’original et le remplacer, “a évidemment été pensé et planifié”. dit Fielder. “J’aimerais qu’ils me le rendent, mais je ne pense pas que cela se produira.”

Pour Prévost, l’art manquant lui rappelle un vol d’art mystérieux dans un film, et dans ce cas, il ne sait pas comment l’histoire se terminera.

“Je ne sais pas si le Château Laurier recevra un appel demandant 5 millions de dollars pour le portrait. Il pourrait également faire partie de la collection d’un fan de Sir Winston Churchill”, a déclaré Prévost.

“En tant qu’historien, je peux parler du passé. Je ne peux pas parler du futur.”