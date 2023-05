Célèbre course de fromages dans le Gloucestershire, en Angleterre, remportée par une Canadienne

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Pendant des centaines d’années, les gens se sont rassemblés dans le Gloucestershire, en Angleterre, pour se jeter sur une colline notoirement escarpée – à la poursuite d’un gros morceau de fromage jaune doré. Le rouleau de fromage annuel, une course qui remonte à des siècles, entraîne souvent des fractures et des commotions cérébrales alors que les participants dégringolent, courent et rebondissent sur la colline de 180 mètres (590 pieds) pour devenir les premiers à franchir la ligne d’arrivée.

Cette année n’a pas fait exception : Delaney Irving a été couronnée vainqueur de la course féminine de roulage de fromage lundi – mais la Canadienne de 19 ans n’a apparemment pas réalisé qu’elle avait remporté la compétition jusqu’à ce qu’elle reprenne conscience dans une tente médicale peu de temps après.

« Comment allez-vous? Vous avez pris une sacrée chute », un intervieweur britannique demandé Irving, peu de temps après avoir repris conscience après s’être cogné la tête. Irving a répondu: « Ai-je? »

Dans des commentaires à la BBC, elle a déclaré que l’événement était « bon … maintenant que je m’en souviens ».

L’adolescent était l’un des centaines de coureurs qui ont chassé un fromage – un fromage à pâte dure de sept livres appelé « Double Gloucester » – fabriqué par un fromager local à partir de lait de vache pasteurisé ou non pasteurisé. Selon les points de vente du Gloucestershire, le fromage peut atteindre jusqu’à 70 à 80 mph lorsqu’il tombe en bas de la colline. Les joueurs de rugby attendent au bas de la colline pour attraper les gens alors qu’ils franchissent la ligne d’arrivée.

Des images enregistrées d’Irving la montrent triomphante – avec son morceau de fromage précieux. Elle a célébré en soulevant la roue au-dessus de sa tête alors que la foule autour d’elle l’acclamait.

Selon un site Web des organisateurs modernes de rouleaux de fromage, la tradition est considérée comme l’une des plus anciennes coutumes à avoir survécu en Grande-Bretagne. Un site de la ville indique que la première preuve écrite de celle-ci se trouve dans un message au crieur public en 1826.

Il attire des spectateurs du monde entier qui se rassemblent pour regarder avec admiration et horreur les individus dévaler la colline.

Un documentaire Netflix de 2020 – sur des compétitions «uniques, originales et bizarres» que les gens ne connaissent peut-être pas – a qualifié le rouleau de fromage de «course à pied la plus dangereuse au monde». La course a été décrite par les médias britanniques comme « folle », avec un point de vente décrivant ceux qui descendent la colline au nom du fromage comme « le contrôle de Gouda ».

La mère d’Irving, Krista Endrizzi, a déclaré à la chaîne de télévision canadienne Global News que sa fille s’était rendue à l’hôpital après la chute pour être examinée.

« J’ai dit : ‘Allez à l’hôpital. Et je t’aime. Et tu es fou. Et je t’aime », a déclaré Endrizzi, ajoutant qu’Irving « ressemblait à une poupée de chiffon » dans les séquences vidéo de la chute. « Mais elle va bien donc c’est tout ce qui compte. »

Les règles de la course sont simples. L’entrée est gratuite. Les participants doivent se rassembler au sommet de la colline avant le début de la course. La première personne à franchir la ligne gagne et garde le fromage.

Mais le concours, souvent qualifié de «sport extrême», n’est pas pour les timides. Les blessures des courses passées comprennent les reins meurtris, les commotions cérébrales graves, les os cassés, les chevilles foulées et les articulations disloquées.

« Certaines personnes gagnent, certaines finissent simplement et beaucoup se blessent », un site Web pour la course a déclaré, ajoutant que la course de l’année dernière avait entraîné « un certain nombre de fractures, d’entorses et de blessures mineures ».

Irving n’était pas le seul visiteur étranger à participer à l’événement. Un Américain déguisé en George Washington a assisté au concours lundi aux côtés de son ami qui s’est également déguisé en premier président, ont rapporté les médias locaux. La journée du duo a pris une tournure dramatique lorsque l’un des George Washington s’est cassé le pied au milieu de la course de descente.