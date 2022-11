“Célébré comme il avait été le but de Cristiano”

Le Portugal a battu l’Uruguay 2 à 0 au stade de Lusail, mardi 29 novembre, grâce au doublé de Bruno Fernandes. Bien que le Portugal soit devenu la troisième équipe du Qatar après la France et le Brésil à se qualifier pour les huitièmes de finale, cela a provoqué une petite tempête.

Dans la seconde moitié du match contre l’Uruguay, Fernandes a donné un centre parfait à son coéquipier Cristiano Ronaldo, qui s’est levé haut pour tenter de diriger le ballon à l’intérieur du filet mais le ballon n’a pas touché sa tête et a même alors marqué un but. Maintenant, ce qui a suivi était intéressant.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ronaldo a organisé des célébrations folles, affirmant que le but était le sien. Cependant, les officiels ont vérifié et précisé que le ballon n’avait pas touché la tête de Ronaldo et ont donc accordé le but à Fernandes. Les fans ont ensuite critiqué Ronaldo pour avoir faussement déclaré le but.

Cependant, son coéquipier portugais Fernandes a soutenu le capitaine et a déclaré que même lui ne savait pas à qui appartenait le but.

Après avoir été nommé « Joueur du match », Fernandes a déclaré : « J’ai célébré [the goal] comme si c’était le but de Cristiano. Il me semblait qu’il avait touché le ballon. Mon but était de centrer le ballon pour lui.

“Nous sommes satisfaits de la victoire, peu importe qui a marqué. Le plus important est que nous ayons atteint notre objectif qui est d’être au prochain tour.”

A LIRE AUSSI : “Voler des buts” – Les fans de football mécontents du fait que Cristiano Ronaldo ait revendiqué le but de Bruno Fernandes

Le but a été crédité à Fernandes, qui a maintenant inscrit deux buts et deux passes décisives au Qatar.

On a également demandé à l’entraîneur du Portugal s’il savait qui avait marqué le premier but de l’équipe, ce à quoi il a répondu,

“Je pense que c’était un grand match. Notre équipe a très bien joué et le reste, pour moi, n’a pas d’importance.”

Il a en outre félicité toute l’équipe pour une victoire impressionnante.

Il a déclaré: “Nous avons clairement montré que nous sommes une unité très forte, à la fois dans la qualité du jeu et dans le lien entre eux”, a déclaré Santos. “C’est ainsi que des choses positives sont réalisées. Nous travaillerons toujours comme ça.”

Le Portugal sera désormais vu en action contre la Corée du Sud le 2 décembre. Jusqu’à présent, les Coréens n’ont enregistré aucune victoire et seront impatients de saisir l’occasion contre les Portugais.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici