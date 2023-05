Célébrations du Memorial Day 2023 dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Voici une liste des activités annoncées du Memorial Day dans la vallée de Sauk. Pour vous inscrire au calendrier, envoyez un communiqué de presse via cette adresse : shawlocal.com/sauk-valley/forms/press-releases/

dimanche 21 mai

Église et école de Sugar Grove

43e service commémoratif annuel du cimetière de Palmyra, 14 h, dimanche, 352 Timber Creek Road, Dixon. Représentant de l’État Brad Fritts, conférencier invité. Après la procession de la cornemuse dans le cimetière et le son des robinets, des fleurs seront déposées sur les tombes des anciens combattants.

Memorial Day, lundi 29 mai

Chutes rocheuses

Rock Falls American Legion Post 902, Rock Falls VFW Post 5418 et Sterling American Legion Post 296 rendront hommage aux militaires perdus en mer à 9 heures du matin, barrage inférieur sur Rock River.

Dixon

Dixon VFW Post 450 et American Legion Post 12 tiendront une cérémonie de dépôt de couronnes à 9 h 30 le long de la rive de Rock River à Heritage Crossing. Un défilé mettant en vedette le Dixon Municipal Band aura lieu à 10 h. Il y aura une cérémonie au cimetière Oakwood, 416 Dement Ave., à 10 h 30. cérémonie à 11 h. Il y aura des journées portes ouvertes au VFW, 1560 Franklin Grove Road, et à la Légion, 1120 W. First St. à 11 h 30.

Sterling

Sterling American Legion Post 296 Cérémonie du Memorial Day, 11 h Grandon Civic Center, Sterling. Le spécialiste James Hartwig de Dekalb, membre de la Garde nationale de l’Illinois, troupe B, 2e Escadron, 106e de cavalerie, Dixon, sera le conférencier invité. S’il pleut, les activités se déplaceront à l’école secondaire Centennial, Sterling.

Fulton

Le concert de Sacred Call Ministries aura lieu à 18 h, à l’église réformée de Spring Valley, 10960, Spring Valley Road, Fulton. Offrande volontaire acceptée. Repas servi à 16 h. En cas de pluie, les activités se déplaceront à l’intérieur.

Amboy

10h00, Veterans Park, Amboy American Legion Post 453. Conférenciers : Jessica Hume Dale, Air Force et Elise Ulferts Hume, Marine Corps Reserve.

Oregon

9 h 10, service par VFW Post 8739 et American Legion Post 27 au palais de justice du comté d’Ogle, 105 S. Fifth St. 305 N. Third St., Oregon. (En raison de l’endémie COVID-19, le déjeuner traditionnel au poste VFW n’aura pas lieu.)

Sublette

11 h, lundi 29 mai. Centre Ellice Dinges.

Patte de patte

11 h, cimetière du Wyoming. Aussi : petit-déjeuner crêpes et saucisses, de 6 h 30 à 22 h au Paw Paw Community Center. Les repas sont à 8 $, gratuits pour les vétérans.

Morisson

10 h 30 Parade du Memorial Day de la rue Main au cimetière de Grove Hill. L’avenue des drapeaux de Morrison est exposée de la route 30 à la route 78.

Érié

Les activités comprennent le petit-déjeuner à Margaret Park à partir de 8h30, le défilé à 10h00 et le service communautaire de l’église méthodiste unie de Fenton / du cimetière de Fenton à 10h30.

Polo

9 h 30, défilé mettant en vedette Patrick Fegan American Legion Post 83, Polo VFW 8455, des vétérans individuels, la police et les pompiers de Polo et des organisations locales de scoutisme des jeunes. 10 h 00 dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu au cimetière de Fairmount par des auxiliaires de la Légion et de la VFW.

Mont Morris

10 h, lecture des anciens combattants décédés depuis la Seconde Guerre mondiale et reconnaissance spéciale des morts au combat à la fontaine commémorative des anciens combattants de la Légion américaine, au coin de l’avenue Wesley et de la rue Main.