Jawan a atteint Dubaï. Un grand événement a eu lieu à Burj Khalifa où Jawan la bande-annonce a été présentée. Shah Rukh Khan, Atlee, Anirudh et d’autres ont assisté à l’événement. Shah Rukh Khan, comme d’habitude, était à son meilleur. Il a dansé sur ses chansons comme Zinda Banda et a même interagi avec la foule. À la fin, Shah Rukh Khan a récité son dialogue du film qui a laissé les fans le soutenir. S’adressant à tous les parents, Shah Rukh Khan a déclaré : « Bete ko haath lagane se pahle, baap se baat kar » et les fans n’ont pas pu retenir leur enthousiasme. Alors que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes l’ont qualifiée de moment « ÉPIQUE ». Plus tôt dans la journée, « Baap » a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux alors que les internautes liaient ce dialogue au cas d’Aryan Khan.

En dehors de cela, Shah Rukh Khan a également récité quelques autres dialogues du film. Jawan sort le 7 septembre. Il met également en vedette Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi et plus encore.