Célébrations de Jawan à Burj Khalifa : Shah Rukh Khan présente une performance dynamite sur Zinda Banda ; la foule éclate de joie [View Pics and Videos]

Jawan La bande-annonce d’aujourd’hui est plébiscitée par tout le monde. Maintenant, Shah Rukh Khan jes à Burj Khalifa pour un événement de bande-annonce. Étant donné que les Émirats arabes unis sont l’un de ses principaux marchés, la superstar met le paquet sur les promotions. Shah Rukh Khan a également dansé sur Zinda Banda pour le plus grand plaisir de tous. Toute la zone autour du Burj Khalifa est remplie de ses fans. L’acteur est entré vêtu d’une veste en spandex rouge sur un t-shirt et un pantalon noirs. Les membres de son fan club étaient également vêtus de rouge. Atlee et Anirudh Ravichander ont déclaré qu’ils étaient venus au Burj Khalifa à plusieurs reprises mais qu’ils ne s’étaient jamais tenus devant une foule comme celle-ci.

La star de Jawan, Shah Rukh Khan, a fait une promenade en bateau

Shah Rukh Khan a fait une promenade en bateau dans le Burj Khalifa. La bande annonce du film jouait sur le bâtiment. Il s’agit de son premier voyage en bateau dans le plan d’eau réalisé à Burj Khalifa.

Le roi Khan voyage en bateau à Burj Khalifa ? La première promotion du genre alors que le spectacle de fontaines emblématique de Burj Khalifa se déroule derrière ?

La foule a éclaté de joie lors de la diffusion de la bande-annonce. Nous pouvons entendre les cris de Shah Rukh Khan partout. Il est également ambassadeur du tourisme à Dubaï.

Les acclamations de la foule sont le témoignage de la tempête qui #Jawan va être! Directement du Burj Khalifa ?

La star de Jawan Shah Rukh Khan sur la version arabe de Chaleya

Comme nous vous l’avons déjà dit, il existe une version arabe de la chanson. On peut voir SRK danser avec les chanteurs arabes. Anirudh Ravichander et Atlee le regardent avec tendresse.

Hé Bollywood, revoyez ça !!!

On voit que l’engouement pour lui est sans précédent. Cela prouve qu’il est bien l’une des mégastars de Bollywood. Jawan arrive le 7 septembre 2023 en salles.