Célébrations de Jawan à Burj Khalifa : les fans de Shah Rukh Khan accèdent à sa demande ; Voici comment [WATCH VIDEO]

Shah Rukh Khan jouit d’une célébrité pas comme les autres. Il est le roi ultime de Bollywood et régnera sur le trône pendant des siècles. Maintenant, les fans sont enthousiasmés par son film Jawan. Shah Rukh Khan met tout en œuvre pour promouvoir son nouveau film. Après l’événement de lancement audio massif à Chennai, un événement a lieu aujourd’hui à Dubaï. Jawan la bande-annonce sera présentée au Burj Khalifa. SRK a des fans répartis à travers le monde et la vidéo suivante le prouverait parfaitement.

Les fans de Shah Rukh Khan sont plutôt obéissants ; voici la preuve

En faisant cette annonce, Shah Rukh Khan a exhorté tous ses fans à se présenter à l’événement de Burj Khalifa en portant du rouge. Et bien, il faut le dire, ses fans sont plutôt obéissants. Il existe plusieurs vidéos sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) montrant comment des centaines de fans sont venus assister à l’énorme Jawan événement. C’est en effet comme un tsunami de fans au Burj Khalifa. Et bien, les fans portent même du rouge pour répondre à la demande formulée par Shah Rukh Khan. Tous attendent juste d’avoir un aperçu de leur bien-aimé Shah Rukh Khan. Les préparatifs sont terminés et le roi Khan pourrait apparaître d’une minute à l’autre.

Pendant ce temps, regardez les vidéos de fans rassemblés devant le Burj Khalifa pour participer à la célébration de Jawan.

Presque tout le monde porte du rouge, la couleur de l’amour et de la paix. Nous sommes de fiers SRKiens. #JawanCelebrationAtBurjKhalifa #JawanAdvanceBooking pic.twitter.com/sjWqHwerpA Soni Raj Singh (@SRKkiSoni) 31 août 2023

Jawan être un succès au box-office ?

L’engouement pour Jawan et Shah Rukh Khan suggèrent que le film sera un énorme succès. Même les réservations à l’avance aux États-Unis et au Canada sont énormes. Avec Jawan bande-annonce sortant aujourd’hui, les experts du secteur prédisent maintenant que le film réalisé par Atlee serait encore plus gros que Pathaan celui sorti au mois de janvier. Pathaan est actuellement le film le plus rentable de l’année et il semble que Shah Rukh Khan soit sur le point de battre son propre record. Jawan met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Yogi Babu et plus encore.