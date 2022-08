Célébrations dans le village d’Haryana alors que le boxeur indien Amit Panghal remporte l’or

Alors que le boxeur indien Amit Panghal a remporté dimanche la médaille d’or des poids mouches (51 kg) chez les hommes aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, des célébrations ont éclaté chez lui dans le village Mayna de Rohtak.

On voyait des femmes du village danser et chanter de joie chez le boxeur.

Les scènes de célébrations étaient similaires à celles observées le mois dernier dans le village du champion olympique de lancer de javelot Neeraj Chopra à Panipat après avoir remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, aux États-Unis.

Le père du boxeur, Vijender Panghal, un agriculteur, a déclaré que « nous avions une foi et une conviction totales qu’il gagnerait l’or cette fois. Il a travaillé très dur pour ça ».

Ajay, frère de Panghal qui est dans l’armée, a déclaré aux journalistes dans le village qu’il se sentait très fier de la réalisation de son frère qui a apporté des lauriers à sa nation.

Portant le tricolore à la main, Ajay a déclaré qu’Amit avait promis qu’il rapporterait l’or des Jeux du Commonwealth.

La belle-sœur d’Amit a déclaré que le boxeur était toujours concentré sur son jeu et menait une vie très disciplinée.

«Il a constamment travaillé dur et joué dans les meilleurs tournois et matchs. Il a une fois de plus rendu l’Inde et l’Haryana fières », a déclaré un villageois.

Panghal a amélioré sa médaille d’argent de la dernière édition en devançant le médaillé d’argent du Championnat d’Europe d’Angleterre Kiaran MacDonald par un verdict de 5-0 en poids mouche masculin.

Nitu Ghanghas, une autre boxeuse de l’Haryana qui a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth, est la fille d’un employé de l’Assemblée de l’Haryana.

Issu d’un milieu modeste, le père de Nitu, Jai Bhagwan, qui travaille comme messager de factures, est celui qui a poussé sa fille à se lancer dans ce sport et l’a inscrite dans une académie de sa ville natale du district de Bhiwani, considérée comme une pépinière de boxe.

Le président de l’Assemblée de l’Haryana, Gian Chand Gupta, a félicité Bhagwan, selon un communiqué.

La déclaration indique en outre que Bhagwan a remercié le Président et a déclaré qu’en raison de l’attitude positive et coopérative du Secrétariat de l’Assemblée législative, il a pu si bien préparer la fille.

Les joueurs de l’Haryana ont continué à performer extrêmement bien aux Jeux du Commonwealth, apportant des lauriers au pays avec le ministre en chef Manohar Lal Khattar et d’autres dirigeants les félicitant pour leur performance exceptionnelle.

Outre les boxeurs Panghal et Ghanghas, les autres joueurs qui ont remporté des lauriers sont les lutteurs Ravi Dahiya, Vinesh Phogat, Sakshi Malik, Naveen Kumar et Bajrang Punia.

Khattar a déclaré qu ‘”aujourd’hui, l’Haryana a laissé une marque indélébile dans le domaine du sport”.

Il a déclaré que le sport était ancré dans la culture de l’Haryana et que le gouvernement dirigé par le BJP, pour sa part, avait donné à ses sportifs les installations et les infrastructures nécessaires pour exceller.

Le ministre en chef a affirmé que de nombreux autres États cherchaient à imiter la politique sportive exceptionnelle de l’Haryana.

“Nous avons une politique de ‘capturez-les jeunes’ et nous les nourrissons et fournissons le bon environnement aux sportifs en herbe directement de l’État… Pour les médaillés, nous leur donnons également des emplois”, a-t-il déclaré.

L’objectif est de faire de l’Haryana un centre sportif, a déclaré le ministre en chef, ajoutant que le gouvernement de l’Haryana travaille en permanence pour la promotion du sport et pour le développement global des sportifs.

Alors que les joueurs de l’Haryana avaient apporté une contribution importante au total des médailles de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo, l’État a remporté en juin de cette année le trophée du championnat général aux Jeux de la jeunesse de Khelo India.

